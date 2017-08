PĚT zájemců o Schicka: nejvíc ho chce Inter, ozval se Bayern i Monaco

Nejvytrvalejší zájemce. O Schicka se zajímal už během podzimu. Když českému útočníkovi nevyšel přestup do Juventusu, okamžitě v Miláně zbystřili. Sampdorii podle italských médií Inter nabízí až 30,5 milionu eur (800 milionů korun) a je nejblíže k dohodě, že všech klubů. Výhodou by pro Schicka bylo setrvání v Serii A. Minusem je absence evropských pohárů.

Informace o tom, že klub z francouzské riviéry sleduje Patrika Schicka, se objevila v posledních dnech v italských médiích. Monaco by si českého útočníka údajně chystalo jako případnou náhradu za Kyliana Mbappého. O toho jeví zájem přední evropské kluby. Pro 21letého útočníka by rozhodně nešlo o krok zpátky. Klub pracuje velmi dobře s mladými hráči a navíc hraje Ligu mistrů.

Tak horké jako v případě Interu to se zájmem pařížského klubu nebude. Nicméně je skutečností, že Schick PSG opravdu zaujal. V nabitém kádru by se však český fotbalista těžko prosazoval. Na jeho pozici je obrovská konkurence. Hlavní tváří klubu bude Brazilec Neymar, těsně v závěru jsou střelec Cavani a Angel di María.

Po Monaku další celek, který se nebojí dát šanci talentovaným hráčům. Navíc se klubu ujal nizozemský trenér Peter Bosz, který s velmi mladou sestavou Ajaxu došel až do finále Evropské ligy. Otázkou zůstává, zda by se Schick přes Aubameyanga, Reuse a spol. procpal do sestavy. Na šanci čekají například turecký supertalent Emre Mor či švédský útočník Alexander Isak.

Zní to jako totální sci-fi, ale reálný interes ze strany bavorského klubu opravdu proběhl. Mnichované mají Schicka pečlivě nastudovaného. Zatím by to však rozhodně nebylo na první tým Bayernu. Němci by českého reprezenta pouze koupili a obratem poslali hostovat. Jako tomu bylo v případě Serge Gnabryho. Podle informací iSport.cz dokonce mají v Bayernu už naplánovaný klub, kam by Schick zamířil. Jednalo se o Borussii Mönchengladbach.

