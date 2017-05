Haindlová zváží, zda bude chtít vést fotbal: Opozice asi zůstane na mně

"Moje kandidatura ještě není definitivní, ale velmi vážně o tom uvažuji. Takže spíše ji asi podám," řekla Haindlová, která už chtěla kandidovat v roce 2013, ale nezískala potřebnou podporu buď tří krajských svazů nebo sedmi okresních svazů nebo deseti klubů od první ligy až po divize. V den uzávěrky měla podporu jen devíti klubů, které za to později byly údajně trestány.

S touto zkušeností chce Haindlová pracovat, když se bude snažit získat do páteční uzávěrky přihlášek potřebnou podporu. "O kandidatuře se definitivně rozhodnu podle reakcí z fotbalového prostředí. Když ucítím podporu, tak do toho půjdu. Když ale uvidím, že tam převládá strach a nejistota, tak do toho nepůjdu. Potřebuji si doplnit nějaké informace z fotbalového zákulisí a podle toho se rozhodnu," sdělila dvaatřicetiletá právnička, která se zaměřuje na sportovní právo.

"Strašně záleží na vnějších vlivech a zdrojích financování svazu. Jestli ti hlavní aktéři, kteří fotbal podporují na národní i mezinárodní úrovni, budou mít vůli to nějak řešit, nebo jim bude jedno, co se na FAČR děje," dodala.

Ovlivnilo jí také Berbrovo prohlášení

O kandidatuře začala uvažovat hned, jakmile minulý týden policie zadržela současného předsedu FAČR Miroslava Peltu. Ten byl obviněn v případu vyšetřování dotací z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a nyní je ve vazbě. Přesto je zatím jediným oficiálně potvrzeným kandidátem na předsedu. Možnost kandidatury navíc v pondělí naznačil i současný místopředseda Roman Berbr.

"Moje rozhodování s tím pondělním prohlášením úzce souvisí. Nelíbí se mi reakce fotbalové asociace a je třeba na to reagovat," míní Haindlová. "Pokud se najde jiný kandidát, tak velmi ráda podpořím každého slušného člověka, který bude mít zájem to prostředí změnit. Pokud někdo takový nebude, tak považuji za automatické, že by tam alespoň jeden protikandidát být měl," uvedla.

"Mrzí mě, že jsou tu lidé, kteří by mohli získat podporu a mohli se do toho zapojit, ale mají pocit, že je to zbytečný boj a že nemají šanci a nebo mají strach. Takže si říkám, že to zůstane na mě. Je důležité, aby tam byl protikandidát. To potřebuje každá vláda v jakémkoli prostředí. Konkurence je zdravá," dodala.

Ve Fotbalové asociaci ČR už pracovala v letech 2010 až 2013 jako předsedkyně Odvolací a revizní komise. "Začínala jsem na FAČR a už tehdy tam byly věci, které mi vadily a chtěla jsem je změnit, ale bohužel jsem na to neměla dostatečnou podporu. Tím, že se ve fotbale stále pohybuji, tak mi to nedá spát. Šla bych do toho i jen z toho důvodu, abych mohla ukázat, jak to na valné hromadě FAČR funguje, jak jsou rozložené síly," naznačila mocenský vliv.

Když do boje půjde, nebude to prý jen o její osobě. Ráda by do fotbalu dostala schopné lidi, které má vyhlédnuté. "Není to o jediném člověku, ale o celém týmu lidí, kteří by na změně museli pracovat. Znám ve fotbalovém prostředí dost lidí, kteří by byli ochotni a byli by ti praví, aby se na různých pozicích mohli angažovat," dodala.