Šéf ligy Svoboda: Chceme jednat a pomoci vyřešit krizi ve fotbale

Už v pátek vyprší termín pro podání kandidatury na předsedu Fotbalové asociace ČR. Profesionální kluby chtějí v šibeničním termínu najít osobnost, která by mohla být zvolena do čela českého fotbalu, navíc by došlo i k dohodě se stávajícím místopředsedou Romanem Berbrem. „Chceme jednat a vyřešit krizovou situaci,“ prohlásil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda po jednání zástupců prvoligových klubů.

Co jednání majitelů klubů přineslo?

„Situaci v českém fotbale jsme dlouho a detailně diskutovali. Profesionální kluby vnímají, že jde o poměrně závažnou situaci, která může způsobit problémy v oblasti financování celého českého fotbalu. Bavili jsme se o tom, jak se profesionální kluby můžou aktivně podílet na řešení případných scénářů a nabídnout pomoc fotbalové asociaci.“

Na čem se zástupci ligových klubů dohodli?

„Kromě již řečeného, že zahájíme jednání se zástupci výkonnostního fotbalu. Chceme se aktivně spolupodílet na utvoření nového výkonného výboru.“

Řešili jste i konkrétní jména případných kandidátů na post předsedy asociace?

„Bavili jsme se o konkrétních jménech. Dokud ta věc není projednaná a prodiskutována s těmi osobami, jejichž jména tam padala, nebudeme to komentovat.“

Chcete přijít s jedním jménem, které nominujete na post předsedy?

„O určitých jménech budeme diskutovat se zástupci výkonnostního amatérského fotbalu. Profesionální kluby přijímají velkou spoluodpovědnost za český fotbal, ale v procentním zastoupení obecně ve fotbale mají jen nějakou váhu. Chceme ve shodě s výkonnostním fotbalem přijít s návrhy a dát do hry nějaká jména, nechceme nikoho protlačovat bez diskuze.“

Je pro profesionální kluby přijatelný jako kandidát na předsedu Roman Berbr?

„Takhle jsme to neřešili. Bavili jsme se o tom, že nad určitými jmény budeme jednat se zástupci výkonnostního fotbalu v české i moravské komoře. Ale opakuji, nikoho konkrétního ze mě v tuhle chvíli nedostanete.“

Už v pátek se uzavírají přihlášky na předsednickou kandidaturu. Jste za tak krátkou dobu schopni vybrat volitelného kandidáta?

„Tím, že je nás 16 prvoligových a 16 druholigových klubů, jsme v tomhle dost operativní. Ale samozřejmě časový tlak tady existuje, to přiznávám.“

Kolik máte na seznamu v tuhle chvíli jmen?

„Nechtěl bych to specifikovat. Není to jen o otázce předsedy, kluby mají možnost nominovat i další dva členy do výkonného výboru za ligu. Jde o to nastavit určitou skupinu lidí, která by splňovala požadavky na zvýšení kredibility a důvěryhodnosti ligy.“

Takže máte více jmen?

„Je to tak. Žádné konkrétní vám neřeknu, ale ta jména kolují mediálním prostorem. Obávám se, že i když bychom posunuli valnou hromadu o půl roku, nových deset jmen stejně nenajdeme.“

Neuvažovali jste nad tím, že byste počkali na vyšetření kauzy předsedy Pelty a volby odložili?

„Shodli jsme se na tom, že je správné do voleb jít tak, aby 2. června proběhla volební valná hromada.“

Jak se chcete dohodnout s Romanem Berbrem, který má při volbách vedení FAČR klíčový vliv?

„Český fotbal je v takové situaci, že není možné, aby někdo s někým bojoval. Profesionální fotbal dnes zastřešuje Ligová fotbalová asociace a mohli bychom se do jisté míry tvářit, že se nás problém na FAČR týká jen okrajově. My ale naopak chceme FAČR nabídnout veškeré naše možnosti a prostředky, abychom problém společně vyřešili. Teď není prostor pro to, aby se valná hromada nesla v konfrontačním duchu.“

Stojí vůbec výkonnostní fotbal o vaši pomoc? Z úst Romana Berbra zaznělo, že jste jiná firma…

„My nabídneme možnost se na věcech aktivně spolupodílet, uvidíme, jestli o to bude zájem.“

Co uděláte, když nenajdete jednoho společného kandidáta?

„Nechci předjímat, to jsou spekulace. Situace je poměrně vážná, ale mám určité signály, že dojde ke shodě. Je snaha najít do jisté míry krizové řešení, které fotbalovou asociaci ze současné situace vyvede.“

To znamená, že počítáte i s variantou, že navolíte nějaké vedení a na podzim bude svolaná nová valná hromada?

„Nemyslím si, že to bude takhle. Teoreticky může být mandát kratší než čtyřletý, ale to je hypotetická varianta. Je třeba, aby asociace dostala vedení, které od valné hromady dostane silný mandát a semkne celé hnutí.“

Jak by se LFA zachovala, pokud by se pan Pelta vrátil z vazby a na valné hromadě kandidoval?

„Tuhle věc jsme neřešili. Jestli bychom pana Peltu podpořili, o tom teď nechci spekulovat, je to citlivá, otevřená věc.“