Berbr: Měl jsem v plánu si odpočinout. Odpůrci mě ale vyhecovali

Co říkáte na výsledek valné hromady?

„Jsem praktický člověk, budu pracovat s fakty. Už se nám to stalo dvakrát nebo třikrát. Ale chtěl bych říct, že předsedu máme. To, že výkonný výbor pokračuje ve stejném složení… Necháme si chvilku, abychom to vstřebali.“

Byla ve hře varianta, že moravská komora umožní zvolení Martina Malíka, pokud vy nebudete kandidovat?

„Také jsem se to dozvěděl. Odpovím na to rozumně. Slyšeli jste někdy z české strany, že by někdo neměl kandidovat za ligu za Moravu? To je pro českou stranu neakceptovatelné.“

Uvažoval jste během jednání o tom, že byste odešel z vedení fotbalu?

„Dokonce jsem to měl v plánu, už jsem si chtěl odpočinout. Ale některé invektivy, které na mě přišly, mě spíš nastartovaly. Kdyby prošel předseda (Malík), chtěl jsem oznámit, že budu dělat jen zkrácený mandát. Dá se říct, že mě odpůrci vyhecovali.“

Jak berete fakt, že zůstáváte místopředsedou FAČR?

„Úplně mě to netěší, chtěl jsem si víc odpočinout. Já jsem na svazu každý den, ta práce něco obnáší. K tomu mám tři firmy, je to trošku složitější.“

Budete reagovat na Jaroslava Tvrdíka, který požaduje vaše odstoupení z fotbalu?

„Pana Tvrdíka neznám, nejednal jsem s ním. Budu se chovat elementárně slušně, takže nevím.“

Je možné, že pana Peltu pustí z vazby a ujme se znovu funkce předsedy?

„Já si po dnešku dokážu představit úplně všechno.“

Co znamená volební pat pro spolupráci s UEFA?

„Je to samozřejmě značný problém. Včera jsme mluvili s předsedou Čeferinem, jeho požadavek pro naši pomoc zněl jednoznačně zvolit předsedu. Ty konsekvence bohužel pro nás nebudou příznivé, musím říct, že dobře nevyzněl ani výrok Petra Fouska o balkanizaci českého fotbalu, o kterém včera Alex Čeferin věděl.“

Dokáže český fotbal přežít červen, než dorazí státní dotace?

„Okresy i kraje přežijí, to nevidím jako šílený problém, že by se v červnu měl zastavit fotbal. Jde spíš o to, aby mohly pokračovat veškeré projekty, které děláme pro ty holky a kluky. Abychom zůstali u mládežnických akademií, kolektivní sporty jsou v Česku bohužel ve velmi špatném postavení. Pokud budeme muset zavřít akademie, bylo by to tristní. Jde nám o živé peníze pro trenéry mládeže a zaměstnance, kteří vytváří servis pro tyto akce.“

Uvažujete o tom, že nebudete kandidovat na mimořádné valné hromadě?

„Zatím to ve mně nepřevažuje.“

Budete hledat nového kandidáta?

„Česká strana byla velmi silná, víc jak 100 hlasů pro Martina Malíka je famózní. Teď si myslím, že zatím jiného kandidáta hledat nebudeme. Bude záležet i na vyjádření Martina Malíka, sejdu se také s LFA (Ligovou fotbalovou asociací), se kterým projednáme budoucnost fotbalu.“

Budete hledat společného kandidáta s moravskou komorou?

„V tento moment je to těžký dotaz.“

Vrátíte se k jednomu stolu s Danielem Křetínským a budete ochotní přistoupit na podmínku, že v novém výkonném výboru nebudete?

„Jsem ochotný usednout za stůl s každým, kdo mě neuráží. Když to bude mít logiku, jsem schopen všeho.“

