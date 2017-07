Generali CEE Cup čeká anglické finále. Pražská "S"si to rozdají o páté místo

Prestižní mládežnický turnaj v kategorii do 19 let sice vyvrcholí finálovým zápasem až ve středu od osmnácti hodin v Ďolíčku, ale účastníci boje o celkového vítěze jsou jasní už teď. V čistě anglickém finále se utká překvapení turnaje Burnley, které dokázalo na cestě do finále vyřadit Spartu, s Evertonem, jenž v semifinále rozstřílel bosenské FK Sarajevo poměrem 6:0.