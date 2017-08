Tvrdý Nottingham obral Mountfield. Tohle jim chceme vrátit, hlásí Zigo

Jak ta ostrovní tvrdost chutnala?

„Měli tam hodně Kanaďanů, takže hráli docela tvrdě. Škoda, že jsme nedali v první třetině nějaké góly, možná by je to položilo. Nedovedli jsme se tou jejich hrou nejdřív srovnat. Příště u nich musíme hrát úplně stejně jako oni, to znamená hodně do těla a udělat v Anglii lepší výsledek.“

Tvrdý hokej se asi dal čekat. Nebylo jen těch různých faulů, které brzdí hokej ale až příliš?

„Tohle je jejich styl, hrají tak a nenaděláte nic. My s tím, až budeme příště hrát u nich, musíme zkrátka počítat a přizpůsobit se tomu. Potřebujete jim hrát do těla, chceme jim tohle vrátit.“

Tak si říkám, jestli se to v Anglii takhle mydlí při každém zápase, může být jejich liga docela divočina, ne?

„To je fakt, může to stát za to. (usměje se) Jejich soutěž asi bude hodně zajímavá.“

Sám jste se do několika strkanic poměrně aktivně zapojil. Je těžké nechat emoce v šatně, když soupeř hraje takhle?

„Je to těžké, vím, že musíte mít chladnou hlavu. Na druhou stranu, jste doma a musíte jim ukázat, že tady se rozhodně nenecháme otloukat. Tohle k hokeji zkrátka patří.“

Jen nemělo se těch drobných faulů pískat třeba víc?

„Ale myslím, že těch faulů bylo dost. (usměje se) Nějaké sekery tam přišly, pravda a ne zrovna málo. Ale pak jsme se taky snažili něco rozdat, já tam taky nějaký faul poslal.“

Byl největší rozdíl mezi vámi a Nottinghamem v přesilovkách?

„Tentokrát nám nešly, dali jsme z nich až na konci jeden gól, oni tři. Tohle zápas určitě zlomilo. Ale znovu říkám, kdybychom tu první třetinu rozjeli i nějakým gólem, věřím, že všechno vypadalo jinak. Teď nám nezbývá, než soupeři gratulovat k výhře. Máme před sebou dva zápasy venku v Anglii a ve Finsku a budeme je chtít vyhrát.“