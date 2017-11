TOP zajímavosti z NHL: Nový Čech v šatně Flames, klub povolal Ritticha

Americký útočník Jimmy Vesey z New York Rangers nedávno po nešťastném setkání s bruslí Zacka Kassiana z Edmontonu přišel o několik zubů. Mladík se později svěřil, co mu bourák Oilers po střetu řekl. "Doufám, že k**** vykrvácíš," sdělil Kassian, kterého Vesey nešťastně podkopl. I takhle vypadá špičkování v NHL.

After Jimmy Vesey got his teeth knocked out and tooth lodged in his lip from a skate to the face, Zack Kassian stood over him and told him he hoped he would bleed out... savage @SpittinChiclets pic.twitter.com/55dBx1Ngpz