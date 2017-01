Boston přistál kvůli teroru jinde. Je mi z toho až na zvracení, říká Krejčí

„Člověku je z toho špatně, až na zvracení,“ reagoval v telefonátu pro deník Sport David Krejčí, útočník Bruins. „Pořád přicházejí nějaké zprávy o mrtvých civilistech. Hlavně na těch letištích je to nepříjemné, člověk má zvláštní pocity. Všude jsou rodiny s malými dětmi a do toho přicházejí z celého světa takové hrozné zprávy…“

Pro Krejčího nebyla páteční tragická událost zdaleka první v jeho okolí. Před necelými čtyřmi roky pobýval ve svém městě ve chvíli, kdy teroristé bombou zaútočili na Bostonský maraton. Tři lidé v cíli zemřeli, dalších 170 bylo zraněno. „Vždycky, když se taková věc stane, hned pomyslím na svou rodinu. Taky toho hodně nalétáme a nikdy nevíte. Na letištích je to teď pro všechny cestující dost nepříjemné,“ pokračuje.

Český útočník by se rád debatám na dané téma vyhnul, ale jak sám říká, dost dobře to nejde. „Lepší je nad tím nepřemýšlet, nebavit se o tom, ale ono to úplně nejde. Z televize, z internetu na vás pořád útočí nějaké hrozné informace. Posledních pár let je ten náš svět nějakej divnej,“ soudí Krejčí.

Tragédie ve Fort Lauderdale postihla výpravu Bostonu tak, že jejich klubový stroj změnil kurz na Miami. „Vždycky létáme do Fort Lauderdale, ale kvůli té záležitosti nás poslali jinam. Obnášelo to delší cestu letadlem a poté i autobusem na hotel,“ popisuje opora Bostonu.

A kvituje, že díky své práci nemusí podstupovat stresy, které se při odbavování či příletech dějí obyčejným civilistům. „Boston má svoje vlastní letadlo a po příletu do města, kde hrajeme, okamžitě nastupujeme do přistaveného autobusu, neprocházíme vůbec halou a hned jedeme na hotel,“ popisuje.