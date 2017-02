Legenda o legendě. NEJ hráč s NEJ vášní, smekl před Jágrem Lundqvist

Lundqvist a Jaromír Jágr se potkali v kabině New York Rangers mezi léty 2005 až 2008, kdy se s ambiciózním týmem třikrát dostali do play off, dál než do druhého kola ale neproklouzli. Po sezoně 2007/08 české pravé křídlo vyslyšelo volání ruské divočiny a uklidilo se do Omsku, po návratu do NHL už Lundqvista vídal jen jako protihráče.

Švédský elegán maximální respekt vůči bývalému kapitánovi neztratil. "Jágr je úžasný příklad lásky a oddanosti k našemu sportu," nechal se slyšet 34letý rodák z dvoutisícového městečka Äre. "Je bezesporu jedním z nejlepších hráčů, kteří hokej kdy hráli, a určitě také jedním z těch, kteří měli pro něj tu největší vášeň. U ní to začíná, pokud hrajete tak dlouho jako Jaromír, je základním předpokladem úspěchu a vaší výkonnosti," pokračoval Lundqvist, který v NHL zatím odchytal 727 utkání za dvanáct sezon. Pro srovnání Jágr má 1683 startů a hraje svou 23. sezonu za mořem.

"To, že je jedním z nelepších hráčů historie NHL, Jágra přitom neuspokojilo. Každým zápase se snaží svou hru i mentální přípravu na utkání zlepšovat, je obdivuhodný. Hraje hokej, protože ho prostě miluje," uzavřel povídání o české legendě Lundqvist, který od Jágra dostal za kariéru dvě branky.

Jednu v roce 2014 při utkání proti New Jersey, o rok později jej 44letý veterán překonal v dresu Floridy.

VIDEO: Podívejte se na první Jágrův gól do sítě Lundqvista





Svůj rekord Lundqvist neřeší

Získat ze 727 utkání 400 výher se kromě Lundqvista podařilo v NHL ještě dvanácti brankářům, on ale na tuto metu dosáhnul nejrychleji. Švédský fantom se navíc zařadil po bok Martina Brodeura a Tonyho Esposita, kteří to jako jediní zvládli s jedním klubem.

"Za deset nebo patnáct let se k tomu možná vrátím a potěší mě to, teď je to ale jen dílčí úspěch, má kariéra pokračuje, mám ještě spoustu nesplněných cílů," řekl novináři NY Daily News Justni Techovi vítěz Vezina Trophy z roku 2012, kterému Stanley Cup stále uniká. Nejblíže byl v sezoně 2013/14, kdy Rangers prohráli finále s Los Angeles 1:4 na zápasy.

Lundqvist po nedělním rekordním vítězství nad Coloradem věnoval své dvě hokejky do charitativní aukce a na památku si nechal jen kotouč z duelu. V nočním utkání proti Columbusu, který Rangers vyhráli 4:2, lapal jeho náhradník Antti Raanta.

"Víte, hrozně si hokej užívám, stejně jako Jaromír Jágr, prostě tu hru miluju. Baví mě na ní úplně všechno, cestování, trávení času se spoluhráči, potkávání nových zajímavých lidí, ten fakt, že jsem součástí slavné organizace. Ale nejvíc žeru soutěžení, připravovat sám sebe při tréninku na utkání proti nejlepším hokejistům světa a pak je odchytat dobře je ta největší droga," uzavřel povídání olympijský vítěz 2006 z Turína.