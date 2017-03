Pastrňák potupně uhasil Plameny. Brankář byl ze sebe frustrovaný

Vítězný táboráček, který svými senzačními výkony udržovali v posledních týdnech hokejisté Calgary, vyhasl. Do plamenů bez skrupulí chrstl vodu Boston a hlavně dvougólový snajpr David Pastrňák. Flames po deseti výhrách v nočním zápase padli doma 2:5 a klubový rekord v počtu kontinuálních vítězství z roku 1978, kdy ještě hráli pod názvem Atlanta Flames, nepřekonali. Český útočník Bruins naopak bodoval v desátém klání za sebou a hraje ve fenomenální formě.

"Jasně, měli jsme tu sérii v hlavách, všichni, někde hluboko v podvědomí," přiznal pro NHL kapitán Calgary Mark Giordano. "Ale prohráli jsme, šance na nový rekord je pryč, ale takový je hokej. Jeho součástí jsou výhry i porážky, ani z jednoho se nesmíte příliš hroutit nebo tomu přikládat velký význam, to by byla chyba," dodal 33letý kanadský obránce.

"Přece nehodím kluky pod autobus, když vyhráli deset utkání v řadě a teď jeden doma ztratili. Boston byl lepší než my, tečka, proto vyhrál. Poučíme se a už příští utkání zkusíme znovu nakopnout vítěznou sérii," zůstal pozitivní na stejném serveru šéf střídačky Flames Glen Gulutzan.

Boston naopak prodloužil šňůru bez porážky na čtyři utkání, pod vedením nového trenéra Bruce Cassidyho, který začátkem února nahradil odvolaného barda Claudea Juliena, vyhrál dvanáct z patnácti zápasů, a ztrácí už jen čtyři body na lídra Atlantické divize Montreal. Klobouček.

A maximálně vidět byl v hale Scotiabank Saddledome i David Pastrňák. Zázračné havířovské dítko ve 12. minutě vyrovnalo na 1:1 hodně překvapivou střelou. Pastrňák po pravé straně vnikl do útočného pásma a po ledě z téměř nulového úhlu překvapil brankáře Chada Johnsona.

"Moc jsem toho v posledních týdnech neodchytal, nebyl jsem vůbec v tempu. A když se pak objevíte konečně na ledě, pochopitelně nechcete být brankářem, který dostane gól úplně ze všeho. Mám z dnešního výkonu mizerný pocit, jsem ze sebe strašně zklamaný," řekl Johnson, který inkasoval čtyři góly z 31 střel a do kasy nabruslil poprvé od 24. února.

Jednička a hvězda týmu Brian Elliott, která vychytala devět z deseti předchozích výher, onemocněla a nebyla ani na střídačce.

"Věděli jsme, že Calgary teď hraje skvělý hokej, měli úžasnou sérii výher. Ale snažili jsme se soustředit na vlastní výkon a hrát svou hru. A ta dnes fungovala. Je to samozřejmě velmi dobrý pocit, když porazíte takhle silný tým," radoval se v rozhovoru pro klubovou TV po zápase Pastrňák.

20letý forvard skóroval podruhé tři sekundy před koncem základní hrací doby, když zpečetil výhru hostů trefou do prázdné branky při power play. Byl to jeho jubilejní 30. gól v sezoně.

"Vděčím za tu třicítku svým spoluhráčům, mají na mých gólech lví podíl. Důležitější ale je, že míříme do play off, to je hlavní cíl naší organizace," hlásil před novináři Pastrňák, který bodoval v desátém zápase za sebou. Dohromady během své úspěšné série zaznamenal 14 bodů za pět branek a devět asistencí a se 62 body (30+32) je druhým nejproduktivnějším mužem sestavy Bostonu.

Lepší než on je jen Brad Marchand, který už nasbíral 76 bodů (36+40) a nově vede produktivitu celé NHL. Po 76 bodech mají ale i druhý Patrick Kane z Chicaga (31+45) a třetí Connor McDavid z Edmontonu (24+52).