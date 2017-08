Hertlova pátá sezona v NHL: přebere roli Thorntona a pomůže Šimkovi

Čísla a statistiky se střídaly s lékařskými zprávami. Jeho zámořská kariéra občas připomínala chorobopis. V minulém ročníku měl potíže s pravým kolenem, v základní části NHL kvůli tomu sehrál jen 49 utkání. Sérii play off proti Edmontonu končil s prasklinkou v kotníku. I proto upravil Tomáš Hertl letní přípravu. Vyměnil kondičního trenéra, začal spolupracovat s mentálním koučem Marianem Jelínkem, jenž pomáhá třeba tenistce Karolíně Plíškové.

„Uvažoval jsem o tom delší dobu, než jsem se rozhodl. Jsem rád, že jsem se vydal touhle cestou. Hodně se bavíme o věcech, které mě čekají během sezony. Těžko ale teď posoudím, jaké výsledky to přinese. V létě neprožíváte žádný stres, člověk jen trénuje. Když vám den nesedne, nic se neděje. To spíš uvidíme, až se začne hrát. Řešili jsme spolu i zranění, ta se ale dlouhodobě snažím dostat z hlavy,“ líčil Hertl po nedávné exhibici Martina Havláta v Brně.

„Nesmím to řešit, jinak bych se užíral a jen se zbytečně litoval. V lize jsou hráči, kteří jsou na tom v tomhle ohledu ještě daleko hůř. Třeba Stamkos z Tampy. Spíš se bavíme o věcech, jak pozvednout sebevědomí.“

Letní přípravu měl delší než obvykle. Sharks po finálové účasti v sezoně 2015/16 naposledy vypadli už v prvním kole play off . Delšího léta se snažil využít. „Zatím všechno probíhalo podle plánu, tělo drží. A jen doufám, že už to je za mnou,“ přál si Hertl, který po návratu po zranění dostával v San Jose velký prostor. Svoji pozici chce uhájit a ukázat, že si přízeň zaslouží. Taky bude hrát o novou smlouvu.

720p 360p <p>Do San Jose míří za Tomášem Hertlem Radim Šimek. Jak se na něj šikovný útočník těší?</p> REKLAMA Hertl se těší na Šimka: Budu mu chtít pomoct jako mně Martin Havlát • VIDEO iSport TV

Mít sezonu jako Pastrňák

„Určitě se musím předvést, ukázat, záleží na mně. Připravuju se líp než kdykoli předtím, dám tomu všechno. A snad se mi konečně vyhnou zranění. Bylo toho už dost, stačilo. Nejde na to nemyslet. Ovšem zase se tím nesmím stresovat. Musím se soustředit na hokej, hrát svoji hru. Když si povedu dobře, body určitě přijdou a podle toho by mohla vypadat nová smlouva. Je to motivace navíc,“ řekl Hertl.

„Když vám sezona vyjde jako ta minulá Davidu Pastrňákovi, tak se zdá, že to hráče vůbec nemusí svazovat. Pak je vyjednávání daleko lehčí. Já na to ale nechci myslet. Hlavní je, aby se týmu dařilo a já k úspěchu přispíval.“

V týmu už se nepotká s Patrickem Marleauem, který patřil k ikonám klubu, drží dlouhodobé rekordy v počtu sehraných zápasů, v gólech i produktivitě. Po 19 sezonách v týmu zvedl kotvy, jeho novou štací se stane Toronto. „Bude to zvláštní, je to hodně velká změna, hlavně pro fanoušky,“ připustil Hertl.

„Patty byl největší legenda klubu. Hrál tam celou dosavadní kariéru, dal přes 500 branek. Velká škoda, že odchází takový hráč. Vím, že Patty chtěl delší smlouvu a klub mu nabízel jen roční kontrakt, maximálně dvouletý. S Torontem se dohodl na tři roky, rozhodl se tedy pro změnu. Naštěstí jsme ale podepsali Joea Thorntona. Tak jsem aspoň Jumbovi pogratuloval k návratu,“ smál se český útočník.

I za ním se vstupní brána dávno zavřela, v klubu zahájí svoji pátou sezonu. Měl by ji začít ve středu útoku, kam se vrátil z levého křídla. Učí se i od Thorntona. „Chtějí, abych to hrál trošku jako on, aby mě mohli dávat na oslabení, na buly. Učím se to a určitě dám na jeho rady, protože on je jeden z nejlepších centrů v NHL. Taky je hrát ve středu fyzicky náročnější než na křídle. V NHL musí být centr všude, v útoku i v obraně. Musíte na to jinak, ale postupem času se do toho dostanu a věřím, že jsem připravený,“ popisoval Hertl.

V prvním kole play off proti Edmontonu takhle dostal na starost párkrát i nejlepšího hráče ligy Connora McDavida. „Nic příjemného,“ přiznal s odstupem času. „Je tak rychlej, až to je neskutečné, kolikrát s ním málem nestačíte bruslit. Ale já na sobě taky pracuju, abych udržel tempo. Není to špatné, ale vždycky máte co zlepšovat,“ připustil.

720p 360p <p>Jaromít Jágr definitivně končí na slunné Floridě. Co o jeho konci řekl Tomáš Hertl? Podívejte se ve VIDEU.</p> REKLAMA Hertl o Jágrově konci na Floridě: Není nejmladší, k hokeji to patří • VIDEO iSport TV

Hlavně zůstat zdravej

Jeho hlavním cílem je hrát všech 82 zápasů. Taky by si přál, aby Sharks postoupili do play off . „To ostatní, body a podobně pak přijde. Ale hlavně zůstat zdravej a hodně hrát. Chtěl bych být produktivnější než dřív, to jsou spojené nádoby. Musí se vám dařit, aby vás posílali na rozhodující okamžiky. Když to člověku nejde, nedává góly, tak takovou příležitost dostat ani nemůže. A kdyby mi třeba nevyšel začátek, nemůžu se tím trápit. I po mizerném startu můžete vyletět. Chci hrát, vydržet zdravý a užívat si to,“ řekl jasně Hertl.

V příští sezoně by se mohl potkat v kabině taky s Radimem Šimkem, který se San Jose podepsal roční dvoucestnou smlouvu. Přinejmenším se spolu uvidí v kempu, který začne za necelý měsíc. „Moc krajanů jsem tam zatím neměl. Loni se mnou chvíli byl v týmu Roman Polák, předtím jsem tam naposledy potkal Martina Havláta, který se o mě skvěle staral. V NHL jsem začínal, hrozně mi to usnadnil. Teď chci stejný servis poskytnout Radimovi. Češi si musí být nablízku. Vím, že poslední dva roky měl výborné, z první ligy vyskočil až do reprezentace. Já mu moc přeju, aby se dostal do prvního týmu NHL. A těším se na něj,“ uzavřel Hertl.