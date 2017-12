Lapačka i provaz! Je fantastický, chválí Ritticha po další výhře kouč

Na Davida Ritticha nevyzrál útočník Paul Byron • Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Phillip Danault právě překonává Davida Ritticha a zvyšuje na 2:1 • Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Český brankář David Rittich si připisuje jeden ze 35 zákroků proti Canadiens • Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Útočník Daniel Carr se přetahuje s Davidem Rittichem • Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Tvrdí o sobě, že je kliďas a svá slova podkládá i činy. Český nováček v bráně Calgary David Rittich se na ledě Montrealu nerozklepal, pomohl pětatřiceti zákroky Flames přerušit sérii tří porážek a dokonce si připsal o jeden zásah víc než domácí modla Carey Price, jeden z nejlepších gólmanů současnosti. „Je fantastický a hlavně je to bojovník," chválil svou dvojku trenér Glen Gulutzan.

Už to budou skoro dva týdny, co Flames rozhodli, že forma jejich brankářské dvojky Eddieho Läcka není zrovna vyvážená a že mrštný chlapík z Jihlavy zářící ve Stocktonu v AHL by asi zasloužil šanci v prvním týmu. Od té doby Rittich patří na soupisku v Calgary a ve čtvrtek v Montrealu ukázal, že se v NHL asi ještě udrží.

Na ledě tradičního klubu ho už po pěti vteřinách hry bleskově otestoval krajan Tomáš Plekanec, ale gólman jen potvrdil svá slova. „Cítím se v Calgary velice dobře, při zápasech i na tréninku," řekl po utkání.

To pro něj mělo speciální nádech. Nastoupil totiž proti klubu, ve kterém kdysi válel jeho dětský idol Patrick Roy. „Letos jsem navíc chytal proti Canadiens a Coloradu, tedy klubům, ve kterých hrál. Dneska to vážně pro mě bylo dost speciální," řekl pro klubové stránky.

VIDEO: Rittichův povedený zákrok proti Byronovi

A nejen, že Rittich si zachytal ve dvou městech, ve kterých jeho modla kdysi vyhrála Stanley Cup, on oba týmy také dokázal porazit. Proti Montrealu si vedl hodně solidně, vychytal slušnou šanci Paulu Byronovi, do lapačky zase efektně skryl pokus Jakuba Jeřábka, který mohl být jeho prvním gólem v soutěži.

Za jeho zády skončil jen pokus Daniela Carra, u kterého se pomaleji přesouval a teč Phillipa Danaulta. „Myslím, že se mi docela dařilo, ale když vidím ty dva góly co jsem dostal, asi musím být ještě trochu lepší a rychlejší," byl po utkání sebekritický Rittich.

Pětadvacetiletý gólman nicméně v kleci působil jistě a spoluhráči už si zvykli, že se i při absenci jedničky Mika Smithe mohou na svého muže s maskou spolehnout. „Mám z něj vážně radost. Odehráli jsme dobrý zápas a on nám k dobrému výsledku pomohl několika velkými zákroky," pokračoval pro NHL.com ve chválení Gulutzan.

Vítězství trefil v čase 61:14 útočník Sean Monahan, pro kterého šlo už o devátou branku v prodloužení v základní části, což je klubový rekord. „Před bránou mu nemůžete dávat tolik prostoru, je to zabiják," chválil Gulutzan.

Flames tak díky dvěma bodům drží poslední nepostupové místo v Západní konferenci a jsou například před Chicagem či Anaheimem.

VIDEO: Sestřih utkání Montreal - Calgary