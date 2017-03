Mistr nula. Rittich drtí velikány AHL: Šílená soutěž. Z Calgary mi chodí SMS

I ostatní čísla odchovance Jihlavské Dukly jsou výtečná, s úspěšnosti zákroků 93% je v AHL třetí, stejnou příčku okupuje i s průměrem 2.1 obdržené branky na zápas. Lepší v obou položkách je jen 31letý slovenský matador Jaroslav Halák, který působí na farmě Islanders v Bridgeportu, a jednička Providence Bruins Zane McIntyre.

Za sebou Rittich drží slušné persony gólmanského řemesla. Horší než on je třeba zázračné lotyšské dítě Krister Gudlevskis, finalista Stanley Cupu z roku 2010 s Philadelphií Michael Leighton, bývalý backup Careyho Price v Montrealu Dustin Tokarski nebo bývalá dvojka v San Jose Alex Stalock. Ze slušné dálky vidí Rittichova záda i Garret Sparks, který minulou sezonu odchytal slušných 17 zápasů za Toronto, nebo Richard Bachman, bývalý náhradník v Dallasu, Edmontonu nebo Vancouveru.

Zatím naposledy Rittich zazářil v noci ze středy na čtvrtek, kdy se podílel 30 zákroky na výhře nad Bakersfieldem 4:0 a byl vyhlášen první hvězdou utkání.

"Musím smeknout před spoluhráči, blokovali střely, nejen v první třetině, kdy nás soupeř hodně přestřílel, ale po celý zápas. Strašně mi pomohli, děkuji jim, za pátou nulu v sezoně vděčím hlavně jim," velebil své spoluhráče v rozhovoru pro klubový web Rittich. Více čistých kont než český gólman, konkrétně sedm, má jen Troy Grosenick ze San Jose Barracuda, který má ale odchytáno o šestnáct zápasů více. Rittichovi na pět nul stačilo 21 duelů.

"David nás podržel pokaždé, když jsme to v zápase potřebovali, zejména v našich oslabeních byl famózní, a že jsme jich hráli asi šest. Ostatně vždycky, když je v brance, je naší hlavní oporou, jsem moc rád, že jsme mu pomohli k čistému kontu, zasloužil si ho," řekl pro server StocktonHeat.com 22letý centr Mark Jankowski. Obrana Heat dovolila Bakersfieldu ve třetí třetině jen tři střely na branku.

VIDEO: Podívejte se na sestřih zápasu Stocktonu proti Bakersfieldu





"Chytal výborně už minule proti San Jose, tak jsem mu chtěl dát šanci i v tomto utkání. Má sebedůvěru a působí na mě velmi dobře, jeho spoluhráči si hraní s ním za zády vyloženě vychutnávají. Když chytá, je to pro nás velká výhoda," smekl před Rittichem hlavní trenér Stocktonu Ryan Huska, jehož tým je aktuálně na 11. místě v Západní konferenci a na postup do play off ztrácí devět bodů.

S prvním týmem komunikuje pomocí SMS

Do zámoří odešel Rittich loni v létě z Mladé Boleslavi, v červnu podepsal jako nedraftovaný volný hráč s Calgary roční smlouvu. S farmou počítal, za áčko si střihnul jen třetinu v přípravné řežbě před sezonou s Winnipegem.

Flames zatím šlapou, takže první povolání nahoru stále nepřichází, organizace s plamenem ve znaku vyhrála v neděli sedmý zápas v řadě a dvanáctý z posledních patnácti. Parta, kde důležitou roli hraje i letos zatím 14gólový Michael Frolík drží na Západě skvělé šesté místo a brankářské duo Brian Elliot s Chadem Johnsonem po tristním vstupu do sezony chytá spolehlivě.

Rittich tak zatím musí makat na farmě a čekat. Místo chladné Alberty je v Kalifornii, v týmu je s dalším Čechem a exsparťanem Danielem Přibylem a rozhodně si nestěžuje. "Jaká je AHL? Hodně šílená, pořád se střílí, kluci ví, že potřebují body, aby si jich všimli v prvním týmu, tak to zkouší ze všech pozic, někdy i zpoza branky," vyprávěl už v lednu v rozhovoru pro AHL.com Rittich.

Kontakt s hlavouny v prvním týmu je, ale malý. "Po zápase, který vyhrajeme, obdržím esemesku od trenéra gólmanů Jordana Sigaleta. Takže mě asi sledují, ale sám nevím, jak moc. Samozřejmě mě ale vždycky ta zpráva od něj potěší," uzavřel Rittich.