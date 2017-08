Skandál na Ukrajině! Dva hokejisté měli vzít na MS úplatek 660 tisíc

Aféru odstartovala listovní zásilka. Ukrajinský webový portál Obozrevatěl obdržel dva dopisy s datem 29. dubna 2017, tedy den po skončení mistrovství světa, které se hrálo v Kyjevě. Jeden byl psaný údajně rukou brankáře Eduarda Zacharčenka, autor druhého se podepsal jako obránce Volodimir Varivoda. Oba v nich slibují, že vrátí vyplacené peníze, neboť výsledek zápasu s Jižní Koreou nedopadl tak, jak mělo být domluveno. Nyní jim hrozí trestní stíhání, vysoké pokuty a dokonce i vězení.

Ukrajinský svaz a ministerstvo sportu chystají tvrdá opatření proti každému, kdo byl do případu namočen a mohl na něm profitovat. Prověřit ho chce mezinárodní federace IIHF. Vytvořila komisi, která má důkladně prozkoumat průběh zápasu, stejně jako podezření, vyplývající z přiznání dvojice ukrajinských reprezentantů.

„Zahájíme šetření, otevřeme tuhle kauzu, i když výsledek neovlivnila, konečný stav (1:1 v běžné hrací době) vypovídá o něčem jiném. Jedná se však o velmi vážná obvinění. Pokud k tomu skutečně došlo, čelíme velkému problému. Je nutné této situaci věnovat maximální pozornost a přistupovat k ní se vší vážností,“ citovala prezidenta Reného Fasela ruská agentura TASS.

VIDEO: Tento vítězný nájezd poslal Jižní Koreu poprvé do elitní skupiny MS!

South Korea are FINALLY going to the 2018 IIHF World Championships. They are clearly excited pic.twitter.com/wJ3aADO9TJ