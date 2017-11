Radil o Rusech: Mám zápasy proti nim rád, je to dost vyhecované

„Mám utkání proti nim vždycky rád. Hrají hokej, na který jsem celou sezonu zvyklý, je to navíc z historie dost vyhecované, těším se na to,“ řekl Radil v rozhovoru s novináři. Ze svých poznatků ví, jak vážně berou Rusové sezonu kvůli jejímu olympijskému vrcholu v Pchjongčchangu. „Řeší to hodně. Na olympijský turnaj jedou vyhrát, nic jiného pro ně není úspěch,“ přiblížil Radil.

Dobře ví o nepříznivé bilanci z posledních zápasů, z nichž má sborná v zádech sérii pěti vítězství. „Nemáme s nimi moc dobrou bilanci, ale měli bychom hrát hodně do těla, to nemají zrovna rádi. A kdybychom dali jeden dva rychlé góly, tak by to mohlo zafungovat. Co mám zkušenosti, pak přestávají dodržovat systém a každý začne hrát na sebe, což je většinou jejich problém,“ všiml si Radil.

Rusové budou jedním z hlavních favoritů olympijského turnaje. Pokud tedy Mezinárodní olympijský výbor nesáhne k plošnému dopingovému trestu pro ruské sportovce a KHL nezabrání účasti hráčů na sportovním svátku planety. „Četl jsem o tom, bylo by to hodně smutné, protože by asi hodně hráčů nemohlo jet. Když nejedou hráči z NHL a nemohli by ještě z KHL, nevím, jakou váhu by turnaj potom měl,“ přemítal Radil.

Sám o olympijské šanci nepřemýšlí. „Nemyslím na to, jestli mám k olympijským hrám blíž, nebo dál. Bude se rozhodovat až někdy v lednu, což je ještě strašně moc času. Soustředím se na to, abych v každém utkání odvedl maximum, pak uvidíme, co z toho bude,“ podotkl Radil.

A to i přesto, že se v poslední době zařadil mezi spolehlivé tahouny ofenzivy národního mužstva. „Já si to hlavně vždycky užiju. Vidím české kluky, takovou atmosféru v kabině v Rusku nemáme. Užívám si to a je super, když pak do toho všeho ještě přibývají body za góly a nahrávky.“

Na Karjale stihl za dva dosavadní zápasy tři body díky dvěma gólům a nahrávce. Stále tak může pomýšlet na obhajobu pozice nejproduktivnějšího hráče turnaje z minulého roku, kdy si za tři utkání připsal tři branky a dvě asistence. „Střelecky to není úplně špatné, i když by to samozřejmě vždy mohlo být ještě o něco lepší, ale ano, jsem spokojený, jak to zatím je,“ pochvaloval si Radil.

Do reprezentačního dresu si evidentně přenesl pohodu z klubu. Spartak Moskva má na dosah pozice, jež zaručují postup do play off. A sedmadvacetiletý čáslavský rodák k tomu zatím přispěl 16 body (6+10) za 24 zápasů. „Musím říct, že tenhle rok je fakt asi úplně nejlepší za ty tři roky, co tam jsem. Zažíváme tam teď dobré časy herně, i v kabině jsou super kluci, takže já si to moc užívám,“ řekl Radil.

Pomáhá mu i fakt, že už se v Rusku adaptoval. „Je to znát, když už víte, co a jak. Na druhou stranu - tam se všechno tak rychle mění, že člověk musí být pořád ve střehu. Nelze se nějak uspokojit. Nemůžu si říkat, že jsem tu třetí rok a nemůže se nic stát,“ řekl Radil.