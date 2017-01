Přestupová bomba pro Kometu? Havlát po roční pauze trénuje s týmem

Hokejový útočník Martin Havlát začal trénovat s Kometou Brno a mohl by se představit i v extralize. Pětatřicetiletý mistr světa z roku 2000 se s moravským klubem připravoval již v létě, ale poté se vrátil do USA, kde žije. Nyní je zpět v Brně a podle majitele klubu, generálního manažera i trenéra v jedné osobě Libora Zábranského v případě, že bude zdravotně fit, bude za Kometu i hrát. Naposledy naskočil do ostrého zápasu 12. listopadu 2015 v barvách St. Louis Blues.

"Martin Havlát má chuť hrát a pomoct nám. Bude především záležet na jeho zdraví. V létě problémy neměl, takže by mělo být všechno v pořádku. Měsíc a půl jsme spolu domluvení, že od začátku ledna začne trénovat s Kometou. Připravoval se na Floridě a má velkou chuť týmu pomoct a posílit ho," uvedl Zábranský na klubovém webu.

Havlát již druhou sezonu nikde nepůsobí. V předešlém ročníku odehrál jen dva zápasy za St. Louis v NHL, dohodu o spolupráci s Blues ale na vlastní žádost po několika dnech s ohledem na zdravotní problémy zrušil. Potíže s třísly však již nemá.

"V podstatě jsem stále na letní přípravě. Vrátil jsem se do klubu, který znám. Kluky také znám. Z mé strany je důležité hlavně to, že potřebuji především potrénovat. Poté uvidím, jak na tom budu po zdravotní stránce, a podle toho se rozhodnu," řekl Havlát, jenž s Kometou trénoval v srpnu. Poté se chtěl ještě pokusit získat angažmá v NHL, což se mu ale nepodařilo.

V extralize naposledy při výluce za Znojmo a Spartu



Kdy by se Havlát mohl v dresu Komety představit, není momentálně jasné. Zábranský je ale připraven dát rodákovi z Mladé Boleslavi dostatek času na rozhodnutí.

"Záleží hlavně na Martinových pocitech. Je to natolik zkušený a kvalitní hráč, že jen on sám se musí rozhodnout, kdy bude stoprocentně připraven nastoupit do utkání. Vím moc dobře, co to jsou třísla. Sám jsem kvůli nim po jejich operaci nehrál šestnáct měsíců, ale dokázal se vrátit a hrát v Pardubicích finále," uvedl Zábranský.

Křídelní útočník Havlát hrál v extralize naposledy při výluce NHL v sezoně 2004/05, kdy nastupoval za Znojmo a Spartu. Před odchodem do zámoří v roce 2000 hrál za Třinec. V NHL Havlát odehrál 790 zápasů s bilancí 242 branek a 352 asistencí za Ottawu, Chicago, Minnesotu, San Jose, New Jersey a St. Louis. V play off přidal dalších 75 utkání, ve kterých vstřelil 21 gólů a přidal 31 asistencí.