Extraliga slaví 80 let od založení. Vítkovice navléknou retro dresy

Hokejová Tipsport extraliga slaví 80 let od založení celostátní soutěže. Přesně v den premiérového duelu, který se hrál 3. ledna 1937 mezi SSK Vítkovice a Spartou Praha (1:1), dnes hokejisté Vítkovic oslaví jubileum zápasem ve speciálních retro dresech proti Plzni (17). Připomínají podobu hokejových svetrů z roku 1937. „Je to pro nás významná událost, hodně si ceníme toho, že liga odstartovala před osmdesáti lety právě v Ostravě,“ říká manažer pro komunikaci Zdeněk Janiurek. „I toho, že historicky první gól soutěže vstřelil vítkovický Vilém Kubečka.“

SSK Vítkovice (Sportovně společenský klub) patřil mezi originální osmičku zahajovacích členů Státní hokejové ligy. Premiérový ročník v roce 1937 rozjeli vítězové kvalifikací. Z pražské postoupili LTC Praha, Sparta a Slavia, z jihočeské České Budějovice, ze severovýchodočeské Mladá Boleslav, z moravskoslezské Vítkovice, ze slovenské HC Tatry-Poprad a z mistrovství německého svazu si postup zajistil opavský Troppauer EV.

50 tisíc na rekonstrukci

Historicky první sezona odstartovala 3. ledna 1937 v Ostravě. Na kluzišti sportovního Pavilonu SSK Vítkovice v sadu Jožky Jabůrkové (dnešní Lidická ulice) se hrál zahajovací duel mezi Vítkovicemi a Spartou. Pořádající klub tehdy investoval 50 000 do rekonstrukce kluziště, vybudování tribun pro 5000 diváků, nového osvětlení a renovaci šaten. Na premiérový duel proti Spartě přišlo 2 484 fanoušků.

Tým SSK Vítkovice z roku 1937 před premiérovým extraligovým zápasem se Spartou (1:1) • Foto HC Vítkovice Ridera

„Sparta byla jasným favoritem, ovšem v 6. minutě po úniku po křídle a spolupráci s Dudou vstřelil historicky první branku nové soutěže domácí útočník Vilém Kubečka,“ připomíná Janiurek. „Sparta dokázala srovnat až v polovině třetí třetiny. Jinak její skvělé hráče nuloval vynikající a tehdy už reprezentační brankář Vorel. Remíza 1:1 znamenala obrovský úspěch pro Vítkovice i pro Ostravu.“

Několik desetiletí nebylo sporu o tom, že první ligový gól zaznamenal právě Vilém Kubečka. Až v posledních letech se vyrojily spekulace, zda premiérovou trefu nezaznamenal popradský Tomášek. Poprad hrál se Slavií ve stejný den a Tomášek se trefil už v 15 sekundě.

„Problémem bylo určit, který ze zápasů začínal dříve,“ říká Janiurek. „V Ostravě se hrálo od 15 hodin, ale čas začátku zápasu v Popradě dlouho nebyl znám. Každopádně je známo, že pod Tatrami se tehdy hrálo za sněhové vánice a na začátku chyběli rozhodčí, takže museli nejdřív najít sudí z lidu. To vše zapříčinilo, že zápas Popradu se Slavií měl zpoždění a začínalo v době, kdy už Vítkovice na svém ledě dávno vedly nad Spartou 1:0. Definitivně se tím potvrdilo, že autorem první ligové branky byl vítkovický Kubečka.“

Titul pro Modrého a Bucknu

Titul v premiérové sezoně (čítala všeho všudy 7 zápasů) slavil suverénní LTC Praha s Bohumilem Modrým v bráně a hrajícím trenérem Mikem Bucknou. Druhá skončila Sparta, třetí České Budějovice. Čtvrtý byl Poprad, páté Vítkovice.

Ostravané si dnes osmdesátileté výročí připomenou speciálnímu retro dresy. Jsou celé červené a na hrudi mají bílý nápis SSKV. „Je to vybočení z rutiny, zajímavé i pro diváky a určitě kolem toho bude i trochu show,“ těší se vítkovický útočník Ondřej Roman. „Pro všechny to bude zážitek. Je velká čest, že se první zápas hrál v Ostravě a přišlo na něj tolik lidí. Doufám, že i teď proti Plzni bude mít zápas skvělou atmosféru a že na něj do Arény dorazí třeba deset tisíc. Tahle příležitost by si to určitě zasloužila.“