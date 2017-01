Jarůšek se poprvé trefil proti Boleslavi. Ani jsem se moc neradoval, říká

Vrátil se do míst, odkud vylétl mezi elitu české extraligy. Díky skvělým výkonům v dresu Mladé Boleslavi v loňské sezoně se Richard Jarůšek dokonce dostal až na světový šampionát. V pátečním zápase 40. kola Tipsport extraligy však svůj bývalý tým sestřelil vítězným gólem a pomohl k vítězství Mountfieldu 5:3. „Na jednu stranu Boleslavi na dálku fandím, na druhou stranu chci pro svůj mančaft jen to nejlepší,“ řekl k návratu na boleslavský led.

Vrátil jste se do míst, kde jste dlouho působil. Prožíval jste zápas nějak, bylo to pro vás pikantní?

„Před zápasem jsem vypsal nějaký prémie pro kluky, takže to zaplatím. Pro každýho je to speciální zápas, když hraje proti bývalému týmu. Když ale zápas začne, tak už se soustředím jen na svou hru a chci pomoct svýmu mančaftu a dneska se to podařilo.“

Proti Mladé Boleslavi jste se prosadil vůbec poprvé po přestupu do Hradce Králové. Potěšilo vás to víc než jiné góly?

„Ani ne. Dá se říct, že to počítám stejně jako ostatní góly. Jsem rád za každej gól, i když to bylo proti Boleslavi, tak jsem to nějak moc nevnímal a ani jsem se moc neradoval.“

Vaše vítězství vypadalo hodně upracovaně. Bylo tomu tak?

„Bylo to vyrovnaný utkání. My víme, že Boleslav hraje stylem, že dává dlouhé přihrávky na útočníky, my jsme s tím počítali, ale i tak jsme z toho měli problémy. Boleslav je v tom velmi dobrá, ale naštěstí se nám podařilo o dvě branky vyhrát. Takže můžeme být spokojení.“

VIDEO: Podívejte se na Jarůškův gól:

720p 480p 360p 240p REKLAMA Mladá Boleslav - Hradec Králové: Jarůšek vystřelil Hradci dvoubrankový náskok, 2:4 • VIDEO TV TIPSPORT

Takový gól, který jste dnes vstřelil, je vaší parketou? Přesně takové chcete dávat?

„Natočil jsem se na to, abych to střílel z jedničky. Alex Picard mi to nahrál, sice to bylo trošku dopředu, ale naštěstí jsem to trefil.“

Loni jste v Mladé Boleslavi prožil výborný ročník, zahráli jste si semifinále. Letos se jim moc nedaří, sledujete bývalé spoluhráče i na dálku?

„Sleduju, jak hrají a i jsem viděl nějaké články v novinách. Zatím nejsou moc spokojení, už to odnesl asistent trenéra Jelínek, mají nového gólmana, takže asi pořád hledají optimální sestavu. Na jednu stranu jim na dálku fandím, na druhou stranu chci pro svůj mančaft jen to nejlepší.“

Naopak Mountfieldu se teď hodně daří, máte výbornou fazonu, co na to říkáte?

„Máme to tak, že jednu dobu držíme nějakou sérii a pak přijde zápas jako ve Zlíně, kde se nám to vůbec nepovedlo. Dneska se to naštěstí povedlo a doufám, že teď nastartujeme nějakou vítěznou šňůru a v neděli zase vyhrajeme za tři body.“

Tenhle týden jste chytili i výraznou střeleckou formu. V úterý jste doma roznesli 9:3 Chomutov, dnes jste dalších pět branek nasázeli v Boleslavi.

„Určitě je lepší hrát dopředu než dozadu. Naštěstí se nám daří dávat více gólů než soupeř, může nám být jedno, jestli vyhráváme s devíti góly nebo dáme jenom dva. Hlavně chceme tři body.“

V neděli vás čeká Kometa, kterou jste díky výhře v Boleslavi přeskočili v tabulce. Jste brněnský odchovanec, bude to pro vás tedy další pikantní zápas?

„Tak určitě. Tam jsem taky prožil kus života, celou mládež. Zase to bude něco speciálního, ale jak se hodí buly, tak už se zase budu soustředit jen na sebe. Kometa je nepříjemnej soupeř, drží se celou sezonu v tabulce nahoře, takže nic lehkého nás nečeká. Věřím ale, když budeme hrát svoji hru, tak máme na to uspět za všechny body.“