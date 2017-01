Petružálek srazil Litvínov, diváci pískali. To k hokeji patří, říká

Úleva, velká radost. Takhle se dají shrnout emoce kolem třinecké kabiny po šíleně důležité výhře 4:1 v Litvínově. Ta se zrodila za dvacet minut, byl to koncert. Oceláři domácím nastříleli v první třetině všechny góly, a bylo hotovo. Ten nakonec vítězný dal Jakub Petružálek, místní odchovanec byl za to odměněn pískotem fanoušků. „Nezazlívám jim to,“ usmál se. Byl rád, že jeho tým veze domů tři body.

Za tři body jste vyhráli po třech týdnech. Dá se říct konečně?

„Je to jak říkáte. Paradoxně se nám hraje líp venku než doma. V první třetině jsme plnili na výbornou, co jsme měli. Rozhodli jsme zápas.“

Proč se vám venku hraje lépe? Je to kvůli fanouškům, kteří na vás v Třinci pískají?

„Samozřejmě. Situace je, jaká je, to nebudeme chodit kolem horké kaše. Proto si myslím, že venku hrajeme uvolněněji. Hráti na ten tlak tolik nemyslí.“

Zatímco doma - třeba naposledy proti Plzni - vedete 2:1 a lidi pískají...

„To ať si udělá obrázek každý sám. Prostě nám teď ten šestý hráč na ledě hrozně chybí. Když hrajete v Brně nebo i v Olomouci, lidi tam začnou řvát, je to parádní kotel a ten pomáhá. V Čechách je to takové. Přitom pokud fandím nějakému týmu, tak jsem přece jeho fanoušek, ať se děje, co se děje. Ať odejde nebo přijde jakýkoli hráč. Já to prostě nechápu...“

Dnes jste v Litvínově vyhráli 4:1. Po dvaceti minutách to vypadalo na snadné vítězství, Šimon Hrubec si ale nakonec docela zachyta. A dobře pro vás zachytal.

„Výborně! Liga je silná, a když dáte jakémukoliv týmu šanci, je schopný ji proměnit. Pak se to vrací jako bumerang.“

Váš gól byl pro Třinec vítězný, do samostatného úniku jste se dostal po chybě beka. To byl docela dáre, ne?

„Začalo to ale výborným forčekingem spoluhráčů. Pak Karel Kubát zazmatkoval a dal mi to přesně na hůl. Já už jen koukl na brankáře a udělal blafák.“

Před dvěma měsíci jste tady prohlásil, že by vás gól Litvínovu asi ani netěšil. Tak jaké teď máte pocity?

„Mě teď hlavně těší výhra za tři body. Pomůže nám do malinké psychické pohody. Ale zase nás to nesmí uspokojit, v neděli nás čeká těžký zápas na Spartě.“

Slyšel jste, že několik fanoušků na vás pískalo?

„To k tomu hokeji patří, nikomu to nezazlívám. Minule to vynahradili, když moje jméno skandovali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 51:30. Válek Hosté: 07:28. Kane, 11:22. Petružálek, 14:21. Adamský, 17:59. M. Doudera Sestavy Domácí: Janus (21. Petrásek) – Kubát, Gula, T. Pavelka, K. Pilař, Z. Sklenička, F. Pavlík, Kokeš – M. Hanzl, V. Hübl (A), Lukeš – Jurčík, R. Hanzl (A), J. Černý – M. Hořava, Válek, Trávníček (C) – Martynek, K. Reichel, Gerhát. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Nosek, L. Galvas, Krajíček, Hrabal, Jank, M. Doudera, Adámek – Dravecký, Cienciala, Rákos – Irgl (C), Kane, Adamský (A) – Hrňa, Marosz, Petružálek (A) – Klimenta, Špirko, Jašek.