Hořká volba: Ženy k plotně? Ne! Do kotle a na výjezdy

Začalo to v jejich devíti letech, kdy s tátou chodila sledovat bratra na hokej. K tomu pak byl jen krůček k A-týmu. “Chodili jsme klasicky na tribuny, jenže mě to nebavilo. Jednou jsem si během zápasu stoupla do kotle a vlastně už tam zůstala,” vzpomíná na své začátky třiadvacetiletá Nikola Matějčková. “Rivalita mezi Pardubicemi a Hradcem je letitá. A já chodila do školy právě do Pardubic. Naše tehdejší první liga byla pro Pardubáky terčem posměšků, ale nedala jsem se,” popisuje svoji první hořkou volbu s úsměvem na tváři sympatická Nikola. Vážné konflikty ani ústrky díky své klubové příslušnosti nikdy ze strany kamarádů a spolužáků nezažila.

VÝJEZD PROTI PODPISU

V době kdy se řada jejich vrstevníků chystala na večerní seance a zábavy šla Nikol jiným směrem. Svůj první výjezd s kotlem zažila ve třinácti letech a musela si jej doslova vybojovat. “Nejhorší to bylo s mamkou. S tou jsem bojovala dlouho. Nesouhlasila, protože o mě měla velký strach.” Nebyla by to však houževnatá Nikola, kdyby si pro svůj sen trpělivě a odhodlaně nevyšlapávala cestu. A vyplatilo se. “Mamka souhlasila. Podmínkou ale bylo, že mi najde dozor, který mě na výjezdech bude hlídat,” vybavuje si začátky výjezdů Nikola, která byla svěřena do péče tehdejšího šéfa fanklubu Jaroslava Smetany a Martina Nesvačila. “Na zimáku mě buď osobně předávala mamka nebo jsem musela oběma pánům odevzdat lístek podepsaný od rodičů, který potvrzoval, že naši s výjezdem souhlasí.”

ŠÉFKA VÝJEZDŮ A BUBENICE Z KOTLE

Jeden opatrovatelů Nikoly Jaroslav Smetana si na počátky výjezdů pamatuje s úsměvem a nadšením. “Bylo to třeštidlo poblázněné. Nadšená a hrrr do všeho, ale všechno respektovala a bylo to s ní fajn,” prozrazuje bývalý šéf hradeckého fanklubu Jaroslav Smetana, kterému udělalo radost především to, že Nikola u podpory hradeckého klubu zůstala a je oddanou fanynkou. “Řada lidí v jejím věku začne mít jiné zájmy a na hokej zapomene, ona ne. Myslím, že není mnoho lidí v Hradci, kteří by si toto ocenění zasloužili,” říká pan Jaroslav, který Nikol zasvětil i do základů bubnování, u kterého zůstala dodnes. Je tak bubenicí v kotli a hlavní organizátorkou všech klubových výjezdů. „Mám na starosti komplet vše kolem výjezdů, od komunikace s klubem, dopravcem i policií. Naplňuje mě to,“ popisuje Nikola. Kolik takových žen v extraligových klubových barvách najdete?

NEJVĚTŠÍ BOJOVNÍK OCENÍ BOJOVNICI

Ocenění pro nejobětavějšího fanouška (a fanynku) královehradeckého klubu převezme Nikola Matějčková před dnešním utkáním Hradce s Plzní z rukou Bedřicha Köhlera, nejlépe hodnoceného bojovníka v rámci Radegast indexu. Projekt Hořká volba představí v průběhu extraligového ročníku 2016/2017 celkem 14 bojovníků z řad extraligových fanoušků. Více informací o projektu a možnost nominovat naleznete ZDE.