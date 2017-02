Tma jako v pytli! V Litvínově na dvacet minut zhasla světla nad ledem

Proud na stadionu vypadl jen na chvíli, na pár vteřin. Kvůli technice se ale nesmělo hrát ještě dalších dvacet minut, staré osvětlení zimního stadionu v Litvínově nejprve muselo vychladnout. Až pak ho pořadatelé mohli znovu spustit.

„Bylo to nepříjemné. Potřebovali jsme to dohrát na 1:1 a zajistit si alespoň bod. Zvládli jsme tu pauzu dobře, vyhráli jsme v nájezdech, to taky není špatné,“ řekl Petrásek o dlouhé přestávce, která oba týmy vyvedla z tempa. Ale byla to zábava. Ve tmě se bavili diváci, a nakonec i hráči na ledě.

Právě gólman Petrásek si třeba zamířil popovídat se svým konkurentem Romanem Willem. „Smáli jsme se tomu, co se dneska děje. Nejprve se dlouho zkoumalo video, pak ta světla… Tak jsme si s Romanem říkali, že by mohli dát rovnou nájezdy. Že to pojedeme na tu branku, kde alespoň trošku svítilo světlo z VIP. Abychom tady nebyli po půlnoci,“ říkal Petrásek s úsměvem.

Bitva v Litvínově se hrála nakonec tři hodiny, nejdéle z celého extraligového kola.

Po ní se radovaly oba týmy, ani to nebývá zvykem.

Liberec slavil obhajobu Prezidentského poháru, Litvínov posun na čtvrté místo zaručující výhodu domácího prostředí pro čtvrtfinále. „Chci začít doma, máme skvělé fanoušky. Uděláme pro to maximum,“ řekl Radim Rulík.

Verva má na pátý Hradec náskok jednoho bodu a lepší bilanci vzájemných zápasů. K definitivní jistotě jí v pátek stačí v Pardubicích i výhra za dva body.