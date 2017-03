Vítěz bodování Pech přiznal: Zcela spokojený nejsem, chci pohár!

Utkání 52. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Spartou a Plzní se rozhodně nehrálo z povinnosti, protože Západočeši potřebovali uhrát k jistotě postupu do předkola alespoň bod. Pražané pak usilovali o to, aby potvrdili triumf Lukáše Pecha v kanadském bodování, naopak indiáni pro změnu slavili střelecký triumf Dominika Kubalíka, a přestože neskóroval, vybojovali vysněný postup.

Netradičně vyrovnaný boj a poměrně málo bodů stačilo Lukáši Pechovi na celkový triumf v kanadském bodování základní části Tipsport extraligy. „Měsíc zpátky by mě to nenapadlo. Byl jsem někde na pátém místě a na Petra Vránu jsem ztrácel docela dost,“ přiznal po utkání s Plzní čerstvý vítěz individuální trofeje, který na ni dosáhl poprvé v kariéře.

„Předběhl jsem je zázrakem a v kabině už padaly nějaké vtípky. Jsem ale samozřejmě rád za to, že je vidět výsledek mojí práce,“ těší zkušeného centra, kterému stačilo na celkový triumf celkem 52 kanadských bodů za 20 branek a 32 asistencí. Paradoxem je, že v sezoně 2012/2013 nasbíral Lukáš Pech v dresu Karlových Varů o pět bodů více, přesto to nemohlo stačit.

Třinecký Martin Růžička totiž vyhrál bodování s 84 body. „Padalo mu tam všechno, měl výbornou formu. Kluci z lajny mu hodně pomohli a já musím poděkovat celému týmu,“ zůstal skromný malý útočník, jenž měl dobrou náladu. Novináři mu nezapomněli připomenout, že před čtyřmi lety nasbíral alespoň stejně bodů jako Jaromír Jágr, což nemůže říct úplně každý.

„To sice jo, ale on to měl za půl sezony,“ smál se třiatřicetiletý hráč, jenž si letošní bodový přísun užívá o něco více. „Tehdejší individuální úspěch kalí to, že jsme nehráli play off. Člověk si řekne, že je to super, kluci vám pogratulují, ale týmové vítězství má větší cenu. Užijí si ho totiž úplně všichni.“

Odpověď na následující otázku byla logicky pohotová. „Úplně spokojený stále nejsem,“ přiznal Pech. Co tedy vítězi kanadského bodování chybí? „To nejcennější, pohár.“ O něj budou sparťané bojovat i s Kometou Brno a rozhodně chtějí svému tahounovi vyhovět.

Kanadské bodování: 1. Pech (Sparta) 50 zápasů/52 bodů (20 branek + 32 asistencí),

2. D. Kubalík (Plzeň) 51/48 (29+19),

3. P. Vrána (Sparta) 50/47 (21+26),

4. Jaroslav Bednář (Hradec Králové) 49/47 (11+36),

5. Vondrka (Chomutov) 51/46 (23+23),

6. Jarůšek (Hradec Králové) 52/45 (19+26),

7. Huml (Chomutov) 51/40 (18+22),

8. Lukeš (Litvínov) 52/40 (16+24),

9. M. Kvapil (Kometa Brno) 49/40 (15+25),

10. Hyka (Mladá Boleslav) 48/38 (17+21).