Řež na Spartě. Výměna sudích i zkrat Nedomlela. Nesmysl, nechápal Kalous

Už před startem čtvrtfinálové série Generali play off Tipsport extraligy mezi Spartou a Kometou Brno bylo jasno, že bude mít pořádné grády. Obě mužstva se do toho ale opřela už v prvním duelu (2:3). V polovině první třetiny musel po zásahu holí odejít na šití jeden z hlavních rozhodčích, ve druhé třetině se na výsledku zápasu podepsal zbytečný zákrok domácího Richarda Nedomlela.

Sparta vstoupila do prvního čtvrtfinálového klání s Kometou na jedničku. Už po necelých pěti minutách vedla o dvě branky a soupeře držela pod tlakem. „Úvodní tlak Sparty jsme očekávali a chtěli jsme ho zachytit, což by se nám podařilo, kdybychom se nenechali zbytečně vyloučit do tří za vyhození puku mimo hrací plochu,“ řekl po utkání asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Aktivita Pražanů pokračovala i v dalších minutách a v zápalu boje přišla první nečekaná komplikace. Na začátku 14. minuty se totiž sparťané natlačili do branky a útočník Miroslav Forman nechtěně zasáhl Vladimíra Pešinu holí a hlavní rozhodčí se s tržnou ránou skácel k ledu.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Au, to bolelo! Rozhodčí dostal ránu hokejkou do pusy • VIDEO TV TIPSPORT

„Rozhodčí Pešina měl tržnou ránu, kterou mu pěti šesti stehy zašil náš doktor. Jeho návrat ovšem nebyl možný, protože nedokázal ve rtech udržet píšťalku,“ přiblížil po utkání situaci tiskový mluvčí Sparty Tomáš Zetek.

Utkání tak pokračovalo pouze za dohledu Daniela Pražáka, kterému od začátku třetí třetiny pomohl sudí Pavel Hodek. Absence druhého hlavního sudího se ovšem možná negativně podepsala na průběhu prostřední části. Nelze to přičítat za vinu sudímu Pražákovi, ale na ledě se přiostřilo a přibývalo tvrdých zákroků.

Nedomlelův zkrat stál Spartu síly

O ten nejvýraznější a naprosto zbytečný se v polovině 32. minuty postaral sparťanský obránce Richard Nedomlel. Urostlý zadák Sparty se po návratu ze střídačky rozjel směrem k modré čáře, kde stál Jozef Kováčik a sparťanský hráč svého soupeře zezadu tvrdě atakoval.

Za to si vysloužil trest do konce utkání a hlavně poslal svůj tým na pět minut do čtyř. Kometa sice dlouhou přesilovku nevyužila, přesto ji nakonec dokázala využít ve svůj prospěch. „My jsme sice přesilovku využít nedokázali, ale Spartě jsme v ní sebrali spoustu sil,“ těšilo po utkání Pokorného, kterému dal za pravdu kouč Sparty Jiří Kalous.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Sparta - Kometa Brno: Tohle Nedomlel nedomyslel! Při výjezdu z trestné trefil Kováčika a v zápase dohrál • VIDEO TV TIPSPORT

Proti zákroku svého svěřence se postavil negativně. „Bylo to nesmyslné a zbytečné. Jak už bylo řečeno, v přesilovce jsme ztratili síly,“ lámal si hlavu trenér pražského celku. Slova zastání našel Richard Nedomlel u svého parťáka Michala Řepíka.

„Richard je důrazný hráč, byl rozjetý z trestné lavice a obránce couval dozadu, podle mě to nezaviněné,“ řekl novinářům sparťanský útočník. I jeho mohla mrzet řada šancí, které sparťané neproměnili, protože pálili mimo tři tyče a do brankové konstrukce. „Doplatili jsme na spoustu neproměněných šancí a dovolili jsme Brnu snížit na rozdíl jediné trefy v oslabení, které jsme zahráli přesně tak, jak jsme nechtěli,“ řekl Kalous.