Polož příbor, pískáš! Rozhodčí musel přerušit jednání a vyrazit na Spartu

Do množství neobvyklých situací během pondělního úvodního zápasu čtvrtfinále hokejového play off Sparta-Kometa (2:3) zapadlo i střídání hlavních rozhodčích kvůli zranění. Vladimír Pešina, který zápas ve dvojici s Danielem Pražákem, odstoupil už ve 14. minutě kvůli bolestivé tržné ráně na rtu. Narychlo se sháněl záskok, který se povedlo zajistit povoláním Pavla Hodka. Toho delegát zápasu a šéf komise rozhodčích vytáhli z obchodního jednání. Hodek ho opustil a do haly se dostal na začátek třetí třetiny, aby zápas pomohl dokončit.