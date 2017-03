Zkušený Kubiš prodloužil smlouvu ve Zlíně, zůstává také Šťastný

Hokejový útočník Pavel Kubiš prodloužil o dva roky smlouvu ve Zlíně, kde už působí dvanáct sezon. Za tu dobu odehrál 617 zápasů, ve kterých vstřelil 95 branek. V tomto extraligovém ročníku, v němž Zlín nedosáhl na play off a bojuje už jen o umístění na 11. místě, patřilo jedenatřicetiletému hráči v základní části s 12 góly a 13 asistencemi třetí místo v klubové produktivitě za dvojicí Roberts Bukarts, Petr Holík.

"Jsem za nový kontrakt rád. Mám už zralý hokejový věk a nezříkám se zodpovědnosti do příští sezony. Věřím, že se vydaří lépe než letošní, kterou ale nehodnotím vyloženě jako špatnou. Na podzim nám hrozila baráž, nakonec jsme se tomuto strašáku vyhnuli a bojovali do posledního kola o předkolo play off," uvedl na klubových stránkách Kubiš.

Vedení Beranů také uplatnilo opci na útočníka Davida Šťastného z prvoligového Přerova. Třiadvacetiletý hokejista si v této sezoně připsal 20 kanadských bodů (12+8). Ve Zlíně během tří sezon odehrál 106 zápasů a vstřelil 15 branek.