Zklamaný Řepík: Gól jsme jim darovali. Asi to byla moje chyba

Příklady táhnou, aspoň v tomto play off. Jeden z nich teď musí zopakovat Sparta, aby ještě dokázala sérii s Kometou zdramatizovat. V nedávném předkole hledá útočník Pražanů Michal Řepík inspiraci k obratu. „My do toho půjdeme v Brně, budeme tam chtít vyhrát. Viděli jsme v předkole, co týmy dokážou,“ plánoval po druhé domácí porážce. Vesele se mu rozhodně nemluvilo.

Cítíte, jak se vám série komplikuje?

„Trošku komplikace to je, chtěli jsme z domácího prostředí trošku lepší výsledek. Prohráváme 0:2, ale série nekončí.“

Čím to, že se Kometa dokáže z vašich ran zvednout a vy jste pak křečovití?

„Nevím. Udělali jsme chybu při naší přesilovce, oni ujeli, dali gól. Srovnali skóre, tím jsme je trochu dostali na koně. Měli další šance. Pepís (gólman Pöpperle) je pochytal. Těžko takhle po zápase o tom něco říkat.“

Rozeberte situaci ve vaší přesilovce, ve které Mallet vyrovnal.

„Musím se podívat na videu, ale mohl jsem zůstat více na mantinelu. Jel jsem do středu. Hlína mě asi neviděl, srazili jsme se, jejich hráč nám ujel a dal nám gól. Asi to byla moje chyba. Tohle Kometu dostalo lehce na koně, a my ne že bychom přestali hrát, chtěli jsme si za tím jít, ale po buly nám dali i gól v prodloužení.“

Nechyběly vám v závěru síly?

„Myslím, že ne. Síly byly. Musíme hlavně dávat více gólů. Zase jsme dali dva góly, včera to samé, šance přitom jsou. Musíme proměňovat šance. Se silami jsme v pohodě.“

Byl jeden z klíčů k výsledku, že jste neproměnili ani jednu přesilovku?

„Možná jo. Většinou by přesilovky mohly týmu pomoct. My jsme jim naopak gól darovali. To by se nemělo stávat.“

V čem byl problém v přesilovce pět na tři?

„Oni se připravují na nás stejně jako my na ně. Takže nevím… Je trošku trestuhodné, že jsme nedali gól v pět na tři, musíme to sehrát o trošku líp. Na tréninku na tom budeme pracovat, zkusíme to zlepšit.“

Jak teď z hrozícího průšvihu ven?

„Máme dva dny, trošku vypustíme, vyčistíme si hlavy. Něco na ně zkusíme vymyslet a půjdeme za vítězstvím hned první zápas v Brně. Viděli jsme, co dokázaly týmy v předkole. Cesta tam je. Zatím je to teprve 2:0, hraje se na čtyři vítězné. My určitě se budeme snažit, abychom tam vyhráli.“

