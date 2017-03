Hořká volba: Srdcem v Brně, tělem v Praze

Pro pochopení celého příběhu nemusíme psát dlouhé vysvětlení. Karolína Klikarová se ke Kometě Brno dostala díky rodině. Dědeček a pak také tatínek začali Brnu fandit pro obdiv k legendárnímu hokejistovi Vlastimilu Bubníkovi. “Byl to hlavně dědeček, který o něm vyprávěl. Vždycky mi říkal: Vlasta Bubník je Bůh, pamatuj si to,” vzpomíná s úsměvem dvacetiletá Karolína, která hokeje navštěvuje s dědečkem i tatínkem. A nejinak je tomu letos, kdy čtvrtfinálová bitva svedla dohromady právě Spartu a Kometu. “Na prvním zápase jsem byla s dědou, na ten druhý vyrážím s taťkou,” říká Karolína, která všechny boje modrobílých sleduje vždy v řadách mezi brněnskými fanoušky. “Občas to přináší hořké volby a chvíle. Snad nejhorší je, když Brňáci fandí proti Pražákům. Znáte ten sprostý pokřik proti Pražákům. Pražské…” nedokončí Karolína větu, která vulgárně haní pražské publikum. “V takovou chvíli nefandím a mlčím. Několikrát se do mě fanoušci Komety přímo v kotli pustili a vyzvídali, proč proti Pražákům nefandím. Přiznala jsem, že jsem sama Pražák a nehodlám se k tomu připojovat. Naštěstí mě nechali být.”

MODROBÍLÉ HOŘKÉ VOLBY

Na brněnský kotel však nedá studentka ekonomiky dopustit. “Pokud nejdu s taťkou nebo dědou, vyrazím do něj s kamarády, kteří jsou z Brna, ale v Praze studují nebo pracují,” popisuje Karolína a zároveň dodává, že před letošním play off začala tradiční série popichováním ze strany spolužáků. Právě oni sledují letošní boj z protější tribuny – sparťanského kotle. “Vlastně to začalo ještě dřív, než bylo jisté, že Kometa narazí na Spartu. V pondělí to dostalo první hořké obrysy. S kamarádem sparťanem jsem se vsadila, že pokud bude Brno po první třetině prohrávat 0:3, přijdu se mu osobně poklonit do sparťanského sektoru. A vidíte, nakonec skoro přišel on,” naráží na pondělní výhru Brna Karolína, která je jinak pověrčivá a sázky ani tipování zásadně neprovozuje. “Aktuální rýpnutí stejného kamaráda, že Sparta vyhraje 7:1 vůbec nebudu komentovat a raději si počkám na výsledek,” směje se modrobílá fanynka.

SAMETOVÁ KAROLÍNA

Projekt Radegast Hořká volba hledá nejobětavější fanoušky ve všech extraligových klubech. Po vzoru Radegast indexu, oficiální metriky, která odměňuje největší bojovníky na ledě, hledáme a odměňujeme bojovníky také v hledišti. Za Kometu Brno si cenu Hořké volby v podobě kamenného puku odnáší právě Karolína Klikarová. Právě ona svým “sametovým” přístupem boří letitou rivalitu, která v obou klubech často vykazuje prvky nenávisti. “Každý má právo milovat klub podle svého výběru. Já si vybrala Kometu, pro kterou budu dýchat, ale vždy v rámci slušnosti a etiky. Tady v Praze v kůži Pražáka, kterým jsem ráda a vždycky jím budu.” Obětavost má řadu podob a výrazů, tato se jmenuje Karolína Klikarová.