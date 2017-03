Čermák k fanouškům Sparty: Člověka potěší, že si kvůli němu dají práci

Příznivci Sparty dali během prvního zápasu čtvrtfinále jasně najevo, co si myslí o nedávném incidentu, při němž brankář jejich týmu Tomáš Pöpperle udeřil Leoše Čermáka špuntem hole do obličeje. Ve svém sektoru rozvinuli transparent, kde Čermákovi vyčetli, že dostal úder do ramene, ale tvářil se, že si počítá zuby.

Na obrázku byla postava s Čermákovým číslem 12 na zádech, jak dostává pořádný políček.

„Všiml jsem si toho,“ potvrdil Čermák, který zápasy v Praze sledoval z tribuny. „Samozřejmě člověka potěší, když lidem stojí za to, aby vytvořili takový billboard. Jsem rád, že o mně ví, a že si dali tu práci. To oceňuji,“ řekl brněnský veterán s úsměvem na tváři po čtvrtečním tréninku Komety, který absolvoval. Jak fanouškům soupeře jejich péči vrátí? „Uvidíme. Budu se snažit být co nejplatnější na ledě pro náš tým,“ řekl.

Do polemiky, jestli třízápasový trest, který Pöpperle za faul na něho dostal, je dostatečný, že pouštět nechtěl. Ale vzhledem k tomu, že tři zápasy aktuálně stojí i sparťanský obránce Richard Nedomlel za zákrok zezadu na Jozefa Kováčika, se všeobecná polemika přímo nabízí.

„Když do sebe jdou dva hráči, kteří jsou na sebe připravení a vědí o sobě, a pak to skončí nešťastným zraněním, tak bych to posuzoval jinak, než když hráč napadne druhého za hrou, když druhý ho nevidí, a udělá to loktem nebo úderem do hlavy. To by se mělo posuzovat přísněji. Napadený hráč může dopadnout velice špatně, nedejbože vážným zraněním,“ pravil Čermák.

Sám paradoxně z nebezpečně vyhlížejícího Pöpperleho faulu vyšel tehdy ke konci základní části daleko líp než po střele vlastního spoluhráče. Zranění obličeje včetně oka, ze kterého se nyní zotavuje, mu způsobil zblokovaný puk po střele Tomáše Vincoura.

„Střela je tvrdší než nějaký úder. Jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo, a jsem zpátky ve hře. Směr střely neovlivníte. Když někdo střílí, jiný hráč puk tečuje a vy stojíte před bránou, těžko se na to reaguje. Může se to stát na obou stranách, že vás trefí protihráč, nebo puk někdo z vašeho mužstva tečuje. To je vždy nešťastné,“ uvědomuje si rizika kapitán Komety. Po návratu na led trénuje s celoobličejovým krytem.

