Kapitán Sparty Hlinka: Je to hodně o naší hlouposti a neschopnosti

Nemusím vám asi říkat, co stav 0:3 znamená. Co se lídrovi týmu honí hlavou půl hodiny po třetí facce v řadě?

„Teď takhle večer si to každý musí přebrat v hlavě sám. Uvidíme v sobotu, do jakého rána vstaneme. Teď už je to pouze o morální síle, kterou každý z nás musí někde najít. Nějaké řeči jsou teď zbytečný.“

V sérii nejste opticky horší, je o to větší frustrace?

„Tak to asi bude, ale podstatné je, že nejsme schopni dotáhnout do konce dobře rozehrané zápasy. Nestalo se nám to poprvé, ale potřetí. Je to hodně v nás, hodně o naší hlouposti a neschopnosti uhrát to, co si říkáme. Zase měníme nějaké věci a… Fakt je, že horší nejsme, ale ztrácíme 0:3.“

Přijde mi, že v klíčových chvílích se vám do hry na moment vloudí laxnost jednotlivců, ale ten moment rozhoduje ve váš neprospěch.

„Těžko říct. Já nechci nikomu sahat do svědomí, nemyslím si, že je to o lajdáckosti. Proboha to snad v play off ne. Jenže tu chybu vždycky uděláme. A chyby se opakují, jsou si hodně podobné. Těžko říct, čím to je. Je to až úsměvný, tragikomický. Třikrát po sobě se to opakuje, to není normální.“

Pomůže vyčistit hlavu tenhle postoj: kritickou situaci trochu odlehčit?

„Já věřím, že když jeden zápas uhrajeme, můžeme se nějakým způsobem vrátit. Horší je, že takhle už jsem mluvil před tímto zápasem. Nemá cenu řešit stav 3:0, my se hlavně musíme nějak nastartovat, jeden zápas uhrát a věřit, že jsme schopni se do série vrátit. Teď už je to ovšem hodně těžký. Jde čistě o naši morálku.“

Zažil jste v kariéře podobnou svízel?

„Nezažil. Proto ani nemůžu říct, jak se v tu chvíli hraje. Teď je to z naší strany totální vabank.“

Po utkání jste se jel vyšlapat na kole, napadlo vás v tu chvíli, co může třetí nula znamenat vzhledem k eventuálnímu konci kariéry? Dvacet vám není.

„Asi by nebylo normální, kdyby se mi to do hlavy nevkrádalo. I tyhle věci mě napadaly. Tak to prostě je. Jsme jeden zápas od konce sezony. Uvidíme v sobotu.“

