Světlice, pokřiky i děkovačka. Tak Kometa slavila popravu Sparty

Fanoušci i hokejisté Komety před čtvrtfinálovou sérií Generali Play off se Spartou jistě věřili, že je v jejich silách pražský celek zdolat, ale pokud byste jim řekli, že ho vyřadí po čtyřech zápasech, měli by vás za snílka. I to se ovšem stalo skutečností a Kometa si zajistila postup už po druhém domácím utkání, které ovládla 4:1. Ve vyprodané brněnské hale tedy propukla obrovská radost z postupu i vyřazení velkého rivala.