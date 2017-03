Liberec - Plzeň 3:5. Indiáni odvrátili mečbol Tygrů, Indrák dal hattrick

To bude ještě drama! Liberec mohl v pátém utkání čtvrtfinálové série Generali play off TELH slavit postup do semifinále, ale první mečbol nevyužil. Obhájce titulu sice doma vedl nad Plzní už 3:1, ale o svůj náskok přišel a Západočeši si nakonec odvezli vítězství 5:3. Indiáni si zajistili šestý zápas a vděčit za to mohou zejména Miroslavu Indrákovi, který nastřílel hattrick. Šestý duel je na programu v pátek.