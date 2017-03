Valachovy polibky do nebe: Věřím, že se na mě paní dívá a těší ji to

První mečbol Chomutov proti Třinci využít nedokázal. Hráči dřeli, ale dali jen dva góly. O jeden z nich se postaral 202 centimetrů vysoký obr Juraj Valach. Po své trefě poslal tradičně pozdrav do nebes. „Vím, proč to dělám. Moje paní se shora dívá a těší ji to,“ hlesl po prohře 2:3 ve čtvrtfinále Generali Play off neobvykle produktivní bek Pirátů, kteří v sérii vedou 3:2.

Máte za sebou desátý zápas v sedmnácti dnech, navíc počtvrté prodlužovaný. Máte ještě síly?

„Nemáme. Jedeme na morál, je to o hlavě. Pokud vám funguje hlava, vždycky dokážete nějak rozpohybovat i nohy. My nemáme co ztratit. Tohle všechno už je pro nás navíc, taková nadstavba. Jako třešnička na dortu. Užíváme si to.“

Jak hráč zvládá prodloužení tak důležitého zápasu psychicky?

„Tam na nějakou nervozitu není čas. Fakt nad tím nepřemýšlíte. Prostě hrajete a snažíte se nic nepokazit. Je to o štěstí, vůli vyhrát.“

Baví vás takové zápasy?

„Vůbec! Když mám být upřímný, tak fakt ne. Byl bych mnohem raději, kdyby se rozhodlo v těch třech třetinách. Bohužel proti sobě stojí dva extrémně vyrovnaní soupeři.“

Základem vašeho úspěchu je obrana. Jak velký je tlak speciálně na obránce, aby neudělali chybu?

„Je to těžké. My ale ten systém máme takhle nastavený. S Třincem se nemůžeme pouštět do nějakého útočného nahánění. Víme, že mají obrovskou ofenzivní sílu. Zatím nám to docela funguje, takže není důvod něco měnit.“

Druhý zápas v řadě jste se gólově prosadil. To už se vám asi nestalo dlouho, ne?

„No, kdysi jsem góly docela dával, poslední roky mi to tam ale tolik nepadá. Střílet branky je hezké, ale pokud nejste vyložený střelec, tak je to hodně o štěstí. Někdy do toho jen bouchnete a padne to tam. Jindy uděláte parádní akci a pak trefíte pavouka na tyčce a odskočí to pryč.“

Po vstřelených gólech vždy posíláte polibek určený vaší zesnulé manželce směrem ke stropu haly...

„Vím proč to dělám a komu to posílám. Věřím, že se na mě moje paní shora dívá, určitě je ráda a těší ji to.“

Více o Juraji Valachovi a jeho smutném příběhu si můžete přečíst zde »