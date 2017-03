Němec se za faul omluvil, v šatně se bál: Každý jsme nahraditelný

„Vždycky, když byl slyšet větší humbuk, jsem měl strach, aby z toho nebyl průšvih u nás v pásmu. Kluci to zvládli parádně a ukázali, že nahraditelný jsme každý,“ oddechl si Němec, který teď bude čekat, zda nebude distancován pro další utkání série dnes znovu v Hradci Králové.

To jste byl tak nabuzený po své gólovce, že jste vystartoval po hráči u mantinelu takhle ostře?

„Nevím, jestli by to bylo tou šancí. Chtěl jsem hrát naplno. Řekli jsme si, že jim nedáme metr ledu, že je budeme dohrávat všude, kde to půjde. Nevím, jestli to byla přemotivovanost… spíš blbá shoda náhod. Takových soubojů je v hokeji spousta. Nevím, jestli se (Džerinš) nezapřel, nebo jestli se ohnul… Myslím, že to nějak extra ošklivý zákrok z mé strany nebyl.“

Jak jste ho viděl ze svého pohledu?

„Ještě jsem to ani neviděl na videu, seběhlo se to hrozně rychle. Byl to souboj, kterých je v zápase milion. On mě možná nečekal. Nebo viděl, že jsem to já, a to nečekal tuplovaně. (hořký úsměv) Nevím, co k tomu říct. Mrzí mě, že on je na tom špatně, a mrzí mě vyloučení, kterým jsem zkomplikoval cestu týmu za vítězstvím.“

Mountfield HK - Kometa Brno: Tvrdý zákrok! Vojtěch Němec dostal trest do konce utkání

Informoval jste se, jak na tom je?

„Říkali mi, že má zlomený nos a podezření na otřes mozku. Šel jsem se mu hned omluvit. Beru to tak, že jsme soupeři, ale pořád hlavně lidi. Ani já bych nebyl rád, kdyby někdo zlomil nos mně.“

Sledoval jste zbytek zápasu?

„Zavřel jsem se v šatně. Televizi tam nemáme a na internetu jsem obraz nemohl spustit, tak jsem sledoval jen onlajn. Kluci to zvládli parádně. Hrajeme opravdu týmově, to je v play off základ.“

Teď budete čekat, jestli nebudete v roli diváka i v dalším duelu.

„Budu čekat, jestli dostanu povolení hrát, nebo ne. Bohužel s tím teď už nic neudělám

Nastavili jste si na semifinále hru jinak než v předchozím kole na Spartu?

„Nějakou taktiku máme, samozřejmě ji prozrazovat nebude. Každý viděl, o co jsme se snažili.“

Cítíte se líp bruslařsky než vaši soupeři?

„Je to možné. Pořád to byl ale jenom první zápas. Další zápas může přinést úplně jiný obrázek hry. Ale já pořád doufám, že ne, že je furt budeme přehrávat a budeme ty zápasy kontrolovat.“

