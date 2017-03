Vyspíme se a uvidíme, co se dá změnit. Bojujeme dál, burcuje Laco

Postavil se do branky a zase čaroval, předváděl věci a držel Chomutov. Ján Laco byl jedním z nejlepších hráčů zápasu, jenže k dalšímu pirátskému překvapení to nestačilo. I když to ještě deset minut před koncem vypadalo na drama, favorizovaný Liberec si první bod v sérii nenechal utéct. I když ne výsledkově, herně byl rozdíl mezi oběma týmy obrovský. A tak Laco musel přemýšlet, co před sobotní odvetou změnit. „Třeba bude stačit nějaká maličkost. Trenéři se na to podívají a uvidí, jestli se něco změnit dá nebo ne. Teď budou zápasy rozhodovat hlavně přesilovky a oslabení,“ řekl gólman po prohře 1:4. „Zapomeneme na to, vyspíme se a zkusíme to urvat zítra.“

Liberec na vás vlítl od prvních minut, občas dokázal na dlouhé minuty zmáčknout. Nástup domácích jste ale zvládli docela dobře a výsledkově jste se drželi ve hře docela dlouho, že?

„Čekali jsme z jejich strany takový nástup. Věděli jsme, že tlak i šance mít budou. Chtěli jsme to ustát, to se podařilo. Neodskočili nám na víc gólů, celý zápas jsme s nimi hráli vyrovnaně.“

Rozhodl nakonec gól na 3:1, který Liberec vstřelil jen 46 vteřin po vašem snížení. Věděl jste, že bude platit? Rozhodčí totiž situaci zkoumali na videu.

„Věděl jsem, že puk přešel přes čáru. A taky jsem viděl posunutou, nějak nadzvednutou, branku. Nebyl jsem si jistý.“

Jak náročné pro vás brankáře je čelit místy tak velkému tlaku, který se zdá, že nemá konce?

„Liberec tak hraje celou sezonu, mužstvo mají fakt kvalitní. U nás možná půlka hráčů play off vůbec nehrála. Bojujeme. Na dnešek zapomeneme, zítra to zkusíme urvat.“

Napadá vás teď hned po zápase, čím můžete Liberec porazit? Odkryl nějakou svou slabinu?

„Teď rozhodují přesilovky a oslabení. Bruslení, dohrávání soubojů. Tohle je momentálně úspěšný hokej.“

Jenže zrovna přesilovky, které vám výrazně pomohly vyřadit ve čtvrtfinále Třinec, vám dnes moc nešly…

„Třinec to hrál trošku jinak. Budeme muset něco málo změnit, abychom se přes ně dokázali prosadit.“

Budete toho muset před sobotní odvetou měnit hodně?

„Těžko říct. Trenéři se na to podívají a uvidíme, jestli se něco dá změnit, nebo nedá. Třeba bude stačit nějaká maličkost, která nás v zápase posune dál.“

Co to může být? Snaha co nejdéle udržet vyrovnaný stav, nechat domácí trochu znervóznět?

„Samozřejmě. Tyhle zápasy je lepší hrát co nejdéle na remízu, na 0:0. Je to možná jeden z receptů, co nejdéle to držet bez gólů, nebo na vyrovnaném stavu.“

V takovém případě to bude hodně o vás, brankáři. Souhlasíte?

„Hokej je týmová práce, když nebudeme pomáhat jeden druhému, nebude to fungovat. Vyspíme se do zítra, podáme dobrý výkon.“

