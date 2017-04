Růžička ve zpovědi: Jsem šťastný, ale chci urovnat vztahy s dětmi

Na první pohled z něj vyzařuje energie. Štěstí. Zhubnul. „Cítím se skvěle,“ tvrdí Vladimír Růžička. „Mám nový život a chci si ho užít co nejlíp.“ Jednoduché a výstižné.

Současný chomutovský boss má za sebou turbulentní období. Loni v únoru mu na rakovinu zemřela manželka Eva, podnikatel Miroslav Palaščák ho obvinil z korupce. Aféra ho nakonec smetla po domácím šampionátu v Praze z reprezentační lavičky.

Dost témat, k nimž se kouč dvojnásobných mistrů světa poprvé veřejně vyjádřil. „Máme před svatbou, čekáme miminko, je to krásné období. Jsem rád, že se daří i hokejově. Mám přítelkyni, se kterou se mi skvěle žije, domácí zázemí je pro mě to hlavní,“ shrnuje trenér a připomíná v současné době nejdůležitější ženu po jeho boku – přítelkyni Marii.

Tvoří pár s Chomutovským koučem Vladimírem Růžičkou. Jak jeho partnerka Marie Pavlovská prožívá play off? A je na tribuně slyšet?

A co říká na reakce lidí, které jsou i dost kritické? Že se tak rychle po úmrtí manželky znovu zasnoubil?

„Každý má svůj život a chce ho prožít naplno. A neměl by si do něj nechat mluvit. Já teď prožívám novou životní etapu. Všem přeju jenom to nejlepší, ať jsou šťastní. Já jsem, což je pro mě to nejdůležitější,“ reaguje kapitán olympijských hrdinů z Nagana.

Jedno ale ví jistě. Moc rád by urovnal vztahy se svými dětmi. „Jsou moje krev, o tom není sporu,“ tvrdí trenér, jenž extraligu dvakrát vyhrál se Slavií (2003 a 2008). Teď se snaží o zázrak s Chomutovem.

Co dalšího říká o reakcích lidí?

Jaký má s odstupem názor na kauzu, kterou rozpoutal Palaščák?

Ovlivnila ho při koučování?

Chtěl by si zkusit angažmá v NHL?

Proč se z hokeje nesmí dělat věda?

Obsáhlý rozhovor čtěte v pátečním Sport Magazínu!

V pátečním Sport Magazínu najdete unikátní zpověď hokejového kouče Vladimíra Růžičky • Foto Archiv Sportu

Tvoří pár s chomutovským koučem Vladimírem Růžičkou a prý to byla láska na první pohled. V prosinci se zasnoubili a v březnu oznámili, že čekají miminko. Co ještě o vztahu s bývalým reprezentačním hokejistou a vynikajícím trenérem jeho partnerka Marie Pavlovská prozradila?

