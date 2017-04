VIDEO: Skokan lítá do soubojů a strkanic. Bojovnost mám v sobě, říká

Od doby, kdy jste nasadil zelenou helmu, jdete do bitek a šarvátek častěji. Jak moc v tom právě symbol bojovníků (zelená helma) hraje roli?

Určitě mě to potěšilo, že přišla odměna v podobě zelené helmy. Nepřipouštím si to, že jí nosím na hlavě a snažím se hrát pořád stejně, pomáhat týmu svými výkony. Snažím se být komplexní, ale bojovnost mám prosté v sobě, mám ji v srdci a dělám to automaticky.

Disciplína hráčů je to, co výrazně promlouvá do výsledku. Včera se to ukázalo na příkladu Liberce. Co vy a disciplína? Jsou hranice, které cítíte, že nesmí překročit, abyste neublížil týmu? Upozorňují vás na to trenéři

Samozřejmě se snažíme být méně na trestné lavici, ale play off je o emocích. Někdy vyplyne ze hry zbytečný faul, ale to je v rámci snahy. Liberec i my máme silné přesilovky, ostatně v současném, moderním hokeji rozhodují jednoznačně přesilovky. Disciplína je základ a každý to musí mít v sobě a kontrolovat se.

Kde jsou slabiny Liberce?

My se o Liberec vůbec nestaráme, Liberec je svůj. Chtějí postoupit do finále. A my máme svůj sen, za kterým si jdeme, hrajeme v pohodě, bavíme se hokejem, pro nás je vlastně play off pocta a zábava zároveň. My už jsme to svoje splnili a všechno navíc pro nás bude bonus. Žijeme svůj sen a děláme vše pro to, abychom v letošní sezóně došli co nejdál.

Snažím se být komplexní, říká útočník Pirátů.

Kde je naopak síla Pirátů?

Asi už se opakuji, ale stále tvrdím, že je to v partě. Máme vnitřní sílu, charakter, trpělivost a držíme se stanovené taktiky. Zodpovědnost a charakter je u nás na vysoké úrovni, ostatně, to už jsme několikrát dokázali.

Kterému ze svých spoluhráčů byste vy osobně nasadil zelenou helmu za největší bojovnost?

Ono je to těžké, když se podíváte na naší sestavu, tak ta je plná bojovníků. Zelenou přilbu by si vlastně zasloužili všichni. Juro Valach, Dlapa, Huml, Poletín, Sklenář (vyjmenuje skoro všechny spoluhráče).

Mimochodem Juraj Valach vložil do tradiční Radegast dražby brusle, ve kterých odehrál základní část. Jakou cenu podle vás mají a proč by si je fanoušci měli vydražit?

Jura dává hokeji všechno. Hokej ho vlastně drží nad vodou. Hraje to pro své dvě děti. Je to správný a férový chlap. Na to by měli fanoušci myslet a ukázat, jak moc si jeho obětavosti cení.

