Čáslava po selhání: Nemůžeme se přece pos… Měli jsme dát bůra!

Jak moc štve porážka s Budějovicemi, kterým jste mohli ukázat záda a nyní je všechno naopak?

„Samozřejmě hodně. Mohli jsme se posunout o krok dál, ale zamrzli jsme na místě. Máme dva domácí zápasy s Budějkama a oba prohrajeme… Není to dobrý, ale pokračujeme dál, je to natěsnané na jeden bod.“

Na konci druhé třetiny jste vyrovnali z přesilovky, ale místo šlápnutí do pedálu přišly dvě budějovické sprchy ve 42. minutě a klíčový únik Motoru na 3:1. Čím si to vysvětlit?

„Nebylo to příjemný, ale pořád byla celá třetina před námi. Když to řeknu na rovinu, hrajeme s první ligou a měli bychom jí dát pět gólů. Místo toho se taháme s každým o gól a pak ještě přijdeme na led a dostaneme dva slepené góly… Je to nezodpovědnost, naše chyby.“

Jak to, že nejste schopni prvoligovému týmu doma ukázat svoje sebevědomí?

„Měli jsme na ně nastoupit. Všechno si ukazujeme, všechno si říkáme, ale… Možná hraje roli strach, nevím, jestli jsme posraný, nebo v čem je zase problém. Přitom jsme byli nakopnutí po dvou předchozích výhrách. Ale pořád není nic ztracený, máme to ve svých rukách. Pořád je to lepší, než před třemi zápasy.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - České Budějovice: Rastislav Špirko tečoval bombu Petra Čáslavy, 2:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Proč padá tak málo gólů při vyrovnaném počtu hráčů?

„Nejsme důrazní, nedaří se nám tam dorvat puk klidně i s brankářem, hrajeme to po rozích, kde ztrácíme strašně moc sil. Takový hokej už se nehraje. Naše hra pět na pět pořád není dobrá, nevytváříme si šance, pořád jen čekáme na přesilovky s tím, že to tam flákne Sýkora. Takhle to ale nejde. Musí to na sebe vzít i jiní hráči a naší první přesilovkové lajně trochu pomoci. Musíme to hrát jako Rolas, nechá si dát ránu do huby, ale jde tvrdě do brány. My nemůžeme čekat, až si to tam oni sami hodí…“

Je zvláštní, že po hlavě jdou do branky veteráni jako je Rolinek, ale co o generaci mladší?

„Měli by to ukazovat všichni.“

Stoupá tlak?

„Poslední dva zápasy před tím dnešním nás trochu uklidnily. Když se budeme nervovat, bude to s námi jen a jen horší. Náš největší nepřítel je strach. Pokud se budeme bát. Když se přestaneme bát a budeme hrát to, co máme, věřím, že uspějeme. Ale bude to vyrovnané až do konce.“

Je znát, že prvoligové týmy nedusí očekávání, která padají na hrb extraligových celků a je pro ně baráž jednodušší?

„Ohledně psychiky je výhoda na jejich straně, oni nemusí, my ano. Ale všichni jsme profesionálové a s tlakem musíme počítat. Přece se nemůžeme posrat. To pak nemusíme vůbec hrát.“

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - České Budějovice: Studená sprcha pro domácí, Tomáš Vak vstřelil gól na 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - České Budějovice: Hosté se radují. Filip Vlček vstřelil gól na 1:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 480p 360p 240p REKLAMA Pardubice - České Budějovice: Gól Tomáše Rolinka zkoumal videorozhodčí, 1:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:45. Rolinek, 54:41. Špirko Hosté: 06:14. Dostálek, 41:09. Vlček, 41:25. Vak Sestavy Domácí: Martin Růžička (J. Hübl) – Schaus, Ščotka, Trončinský, Chaloupka, Ovčačík, Čáslava, Zajíc – P. Sýkora, Nahodil, Rolinek – J. Sýkora, Špirko, Hubáček – Beran, Tomášek, M. Bárta – Starý, T. Kaut, Panna. Hosté: Kváča (Gába) – F. Novák, Fillman, Pýcha, Pavlin, Mucha, Vráblík, Žovinec – Čermák, Pajič, Chovan – Heřman, Vlček, Dostálek – Hřebejk, Vak, Fronk – Babka, Škoda, Šulek – J. Bárta. Rozhodčí Čech, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion Tipsport arena Návštěva 9 101 diváků