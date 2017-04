Cesta Komety na vrchol: z rozkladu ve druhé lize až pro titul za 15 let

Cesta brněnské Komety zpět na vrchol: od druholigového rozkladu až pro titul. • FOTO: Koláž iSport.cz Ještě před pár lety se potácela ve druhé lize. Brněnskou Kometu po cestě za vysněným titulem čekala řada strastí, přesto po dlouhých 51 letech dokázala vybojovat cenné zlato. Na vrchol se začala drásat před 15 lety, kdy se dokázala ze dna odrazit a vrátit se mezi elitu. Podívejte se na celou její cestu v honbě za titulem.

2002/03 Po sestupu, kterým vrcholí dlouhodobý rozklad slavného klubu, hraje Kometa poprvé a naposled druhou ligu. V ní sice neatakuje postup, soutěž dokonce dohrává ve Vyškově pod hlavičkou tamního celku a prakticky už téměř neexistuje, ale už během sezony je jasné, že kupuje zpět (od Žďáru nad Sázavou) prvoligovou licenci. Tu po roce v baráži s vypětím všech sil udrží. Gesto, které se v Česku jen tak nevidí. Fandové Komety oslavovali soupeře - čtěte ZDE » Tým Komety ze sezony 2002/03 • Foto hckometa-history.cz

2004/05 Novodobá éra Komety začíná vstupem někdejšího obránce a brněnského rodáka Libora Zábranského. Bývalý reprezentant napřed kupuje v roce 2004 prvních 20 procent akcií, další rok se stává většinovým vlastníkem a nabízí vizi, které mohou fanoušci věřit. Kometa hraje čtvrtfinále, a přestože v něm končí, do města se vrací optimismus. Libor Zábranský v roce 2003 • Foto

2007/08 Ambice Komety začínají viditelně směřovat k extralize. Do sestavy se vrací bývalý obránce Pavel Zubíček, ověnčený tituly ze Vsetína, tým vede zkušený trenér Vladimír Kýhos a mužstvo až do sedmého semifinále bojuje o postup do finále první ligy. Hala Rondo pravidelně bývá zaplněná. Boom roste. Vladimír Kýhos jako trenér druholigového Brna • Foto

2008/09 Další ze zlomových sezon v cestě na vrchol. Kometa mohutně posiluje, dostává se až do finále první ligy a v něm nestačí na Ústí nad Labem, to už ale není otázkou kdy, ale zda extraligovou licenci bude chtít získat odkoupením. Stalo se, od Znojma stála 25 milionů korun. Kometa koupila licenci na extraligu od Znojma • Foto

2009/10 Návrat do extraligy je pro Kometu jako ze zlého snu. Začala sérií porážek, motala se na posledním místě, nastoupilo za ni 45 hráčů včetně matadora Jiřího Dopity. Na play off to není, na záchranu ano. Skupinu play out Kometa v nejvyšší soutěži vyhraje později ještě dvakrát. Jiří Dopita v dresu brněnské Komety • Foto

2011 Brňané se vrací na evropskou scénu. V přípravném období hrají European Trophy, v jejíž rámci doma hostí soupeře jako jsou Linköping, HV 71, Mannheim nebo Jokerit Helsinky. Pikantní fakt? V rámci soutěže hraje Kometa také s Libercem, nad kterým vyhrává 2:1. Hráči Komety na European Trophy • Foto

2011/12 První skvostná sezona po návratu do extraligy začíná stejně mizerně jako ty předešlé, po 20. kole je tým jedenáctý a míchá se soupiskou. Nakonec pod vedením Zdeňka Venery zachraňuje postup do předkola a z něho jde parta kolem Tomáše Divíška až do finále, kde nestačí na Pardubice. Divíšek s koučem Venerou ve finále • Foto

2012/13 Všechno je naopak. Fanoušky napřed Kometa namlsá hrou na špici tabulky i vítězstvím nad Kladnem s Jaromírem Jágrem, po svátcích pak z druhého místa padá do skupiny play out. Trenéra Veneru to stojí místo, vrací se Kýhos. Záchrana je slabou náplastí. Jaromír Jágr během výluky v NHL hrál za Kladno • Foto

2013/14 První opravdu vyvážená sezona. Základní částí Kometa proplouvá v pohodě, končí na šestém místě, což znamená přímý postup do čtvrtfinále. V něm vítězí nad Plzní, v hororovém sedmizápasovém semifinále poráží Spartu a vrací se do finále. V něm nestačí na Zlín. Leoš Čermák se stříbrem za druhé místo • Foto

2014 Horší než finálový nezdar je pro Kometu z hlediska budoucnosti odchod jednoho z největších partnerů, společností Kajot. Ta po zákazu herních terminálů opouští celý region. „Jsme na rozcestí,“ stěžuje si majitel Libor Zábranský. Náhradu nachází po roce ve společnosti DRFG. Kajot Aréna • Foto Profimedia.cz

2014/15 Už je zřejmé, že nic jiného než titul Kometu nezajímá. Angažuje veterána Petra Tona, poslední sezonu v extralize hraje za Brno top obránce Michal Kempný. Po slabé první čtvrtině (předpolední místo) stoupá Kometa na třetí příčku, v semifinále ale končí na Litvínovu. Petr Ton netrefil odkrytou bránu • Foto

2015/16 Mužstva se ujímá Alois Hadamczik, v jeho stopách následuje do Komety renomovaný obránce Tomáš Kaberle. Bývalý reprezentační kouč má nachystaný kádr, nenachází s ním ale společnou řeč a ve druhé polovině sezony odstupuje. Koučování se ujímá šéf Libor Zábranský. Alois Hadamczik koučoval Kometu • Foto

2016 Další perlou, kterou Kometa českému hokeji dává, jsou Hokejové hry, tedy zápasy pod šitým nebem na místě bývalého stadionu za Lužánkami. Akce je po všech stránkách výjimečná, kromě toho, že končí ve sporech s městem o pronájem pozemku a menším ziskem, než bylo plánováno. Hokejové hry pod širým nebem • Foto

2016/17 Na střídačce zůstává Libor Zábranský, v jeho novém realizačním týmu jsou posily z Liberce nebo Chomutova, na ledě se prohánějí hvězdy jako Martin Erat nebo Ondřej Němec. Znovu má mužstvo nařízen útok na titul, což se mu konečně daří. Zároveň Kometa postupuje do Ligy mistrů. Martin Erat s pohárem • Foto