Hradecký Kacetl už se připojil k Dynamu. Už aby vypukla nová sezona, přeje si

Po přesunu z Hradce Králové už polyká tréninkové dávky v sousedních Pardubicích. Gólman Ondřej Kacetl se s vervou pustil do nové výzvy. Stát se jasnou jedničkou extraligového Dynama. To má po mizerné sezoně, která málem skončila sestupem, co napravovat. Šestadvacetiletý Kacetl věří, že k progresu velkou měrou přispěje. „Na první trénink toho bylo docela dost. Byl to docela záhul hned od začátku,“ hlásil brankář.

Jaký byl první trénink?

„Pro mě jako brankáře není posilovna oblíbená. Bylo toho dost, ale dá se to zvládnout. Člověk si musí po volnu zvyknout na dávky a pak je to dobré.“

Oproti Dynamu jste měl volno o pár týdnů delší. Udržoval jste se v kondici?

„Poslední dva tři týdny jsme trénovali s Jaroslavem Pavelkou z Hradce Králové, přece jen mi minulá sezona skončila dříve, a tak jsem musel začít makat.“

Popichovali jste se se svým již bývalým spoluhráčem?

„Ani ne, jsme dobří kamarádi. Trénovali jsme spolu a dokonce jsme i vtipkovali, že si uděláme fotky ve druhých tričkách, ale nakonec jsme to nechali.“

Jak vás přijel kolektiv hráčů Dynama?

„V tomhle problém vůbec nebyl, teď tady trénují mladší hráči, s naprostou většinou se znám z měsíčního hostování, tak jsme prohodili pár slov. S ostatními jsme se pozdravili, vše proběhlo v naprosté pohodě.“

Oficiálně začne letní příprava hráčů až v příštím týdnu, vy jste se ale zapojil už nyní spolu s mladými hráči…

„S kondičním trenérem jsme se bavili, že přece jen mé volno bylo delší, a tak jsem přišel už na první sraz. Budu trénovat tady celý týden, pro mě je lepší pracovat v kolektivu než úplně sám.“

V čem to je jiné trénovat sám? Nepřinutíte se třeba tolik jít do krve?

„Abych se přiznal, tak nevím. Nikdy jsem nezažil, že bych trénoval pouze sám nebo s osobním trenérem. Ale máte pravdu v tom, že asi bych se zcela nepřinutil jít do mrtva a zničit se. S týmem je sranda, popovídáte si, spoluhráči vám i pomohou.“

Je v posilovně nějaké cvičení, které máte i rád?

„Pro brankáře je důležité protahování a práce na středu těla. Je potřeba mít silné nohy. Ale úplně oblíbené cvičení vyloženě nemám.“

Tvoříte s trenéry plán na příští týdny, aby vám jako brankáři vyhovoval?

„Všechno ještě domluvíme, spolupracujeme s panem Landsmanem. Asi to dopadne tak, že v případě těžkých silových tréninků pro hráče v poli budeme mít speciální brankářský trénink.“

Již vyhlížíte novou sezonu?

„Hlavně se těším, až uteče letní příprava. Nejvíc na kondici toho bude, až půjdeme na led. Těším se moc, až se najede zápasový režim v extralize. Ať je to tady!“

Jakou obnovou projde vaše brankářská výstroj?

„Před dvěma dny jsem přemýšlel nad barvami betonů. Vím, že na nich v Dynamu máme reklamu, chci, aby to hezky ladilo. Zůstanou červenobílé, hodíme tam trochu tmavě modré, aby šly dohromady s kalhotami. Maska bude komplet pardubická – to je jasné.“

Jak se těšíte na třinácté extraligové kolo?

„Vím, hrajeme derby a zrovna na moje narozeniny! To je pikantní. Jsem zvědavý, jaké to bude, zda budu chytat. Těším se moc. Po čtyřech letech v Hradci Králové budu chytat proti Mountfieldu, bude to zajímavé.“