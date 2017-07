Bláznivý rok beka Sparty. Z Kadaně se prokousal až na kemp Detroitu

Ještě předloni neměl ani jisté místo v Karlových Varech. Byl na hraně soupisky, dokonce hostoval v prvoligové Kadani. Pak ale dokázal Tomáš Dvořák naskočit do rychlíku splněných snů. Nejdřív pozvánky do reprezentace, po sezoně pak podpis smlouvy se Spartou. A aby toho nebylo málo, Detroit Red Wings ho v létě pozval na svůj nováčkovský kemp. „Bláznivý rok,“ směje se 22letý obránce v rozhovoru pro iSport.

Spíše než divokými útočnými kousky upoutá pozornost svou bezchybnou defenzivou. Obránce Tomáš Dvořák dal během tří extraligových sezon pouhé tři góly. Přesto si vysloužil nominaci na dvě reprezentační akce Euro Hockey Tour. Po sestupu s Karlovými Vary pak přestup do Sparty, a dokonce pozvánku na development kemp Detroitu Red Wings.

Jak se zrodilo, že vás Detroit jako nedraftovaného hráče pozval na svůj kemp? „Nevím. Vůbec jsem to nečekal. Žádný předchozí kontakt mezi námi nebyl. Zavolal mi ale agent, že by mě Red Wings chtěli na svém nováčkovském kempu. Ptal se, jestli mám zájem. Myslel jsem, že si ze mě dělá srandu. Pak mě kontaktovali dokonce sami zástupci klubu. Samozřejmě jsem souhlasil, byl jsem nadšený. Netušil jsem, že to může přijít.“

Zvlášť po sestupové sezoně v Karlových Varech.

„Přesně tak. Přišlo mi to hodně zvláštní. Celkově ty poslední měsíce byly dost divoké. Nejdřív sestup, pak podpis ve Spartě a nakonec kemp klubu NHL. Byl to bláznivý rok.“

Jak vůbec development kemp probíhal?

„Každý den jsme trénovali, odpoledne zbyl čas i na prohlídku města Traverse City, kde se to celé konalo. Byl jsem tam asi týden. Úroveň všeho je na totálně top úrovni. Hráči, trenéři, kustodi, kabina. Všechno bylo parádní. Hrozně rychle mi tam ten čas utekl.“

Překvapilo vás tam něco?

„Ano, každý den ráno nás kontrolovali, jak jsme po tréninkové dávce zregenerovali. Spočívalo to v tom, že jsme všichni hned po příchodu do haly šli na lehátka, oni do nás napíchali různé hadičky a měřili, jak jsme tu předchozí zátěž zvládli. Bylo to ohromně zajímavé. U všech druhů tréninků nám měřili tepovou frekvenci a činnost srdce. Každý náš pohyb natáčeli na kamery, záběry pak procházeli trenéři a další odborníci.“

Jak jste z testů vyšel vy?

„To nám bohužel neříkali. Všechna data si sbírali pro svoje interní potřeby.“

V modelovém zápase jste prý dal jediný gól svého týmu. V 66 zápasech uplynulé sezony za Energii jste se přitom prosadil jen třikrát.

„No, nějakým zázrakem mi to tam spadlo! (smích) Rozdělili jsme se na týmy a hráli čtyři na čtyři. Tím pádem tam bylo podstatně více prostoru pro obránce. V tu chvíli bylo v podstatě jedno, jestli jste obránce, nebo útočník. Dostal jsem se do šance a musím říct, že jsem to trefil moc pěkně. Ale jak říkáte, byl to náš jediný gól, prohráli jsme 1:3. Branka mě ale potěšila.“

S čím jste se po kempu s vedením Detroitu rozcházel? Padla třeba slova o případné další spolupráci?

„To ne. Měli jsme pak akorát meeting, kde mi řekli, že jsou rádi, že jsem se zúčastnil, protože moc stáli o to mě vidět. Prý se mnou byli spokojení a budou mě dál sledovat. Pak se uvidí.“

Kromě vás se kempu zúčastnili také Matěj Machovský, Filip Hronek a Libor Šulák. Asi bylo příjemné mít možnost pokecat si česky, že?

„Bylo to super. Fakt to pro mě bylo důležité, že jsem tam nebyl sám. V angličtině nejsem navíc tak zběhlý. S klukama jsme navíc byli spolu i na pokoji.“

Je pro vás NHL snem?

„Ano. Toužím si NHL jednou zahrát. Vede k tomu ale strašně dlouhá cesta.“

Na druhou stranu je ale asi snazší než dřív, kdy se do NHL nedraftovaní hráči dostávali jen sporadicky.

„To máte pravdu. Kluci, kteří třeba letos po sezoně podepsali smlouvy v Americe, jsou pro mě velkou motivací. Vidím, že to jde i bez toho draftu. Rád bych napodobil Libora Šuláka. Byl bych šťastný, kdyby se mi to třeba povedlo, ale nijak se k tomu neupínám. Uvidíme, jakou budu mít příští sezonu ve Spartě.“

Sparta staví nový tým

Pražský celek se stal vaším novým působištěm po pěti letech ve Varech. Jak velká je to pro vás změna?

„Je to obrovský rozdíl. Sparta hraje pořád na špici tabulky. Ve Varech jsme hráli spodek, až to nakonec skončilo sestupem. Zázemí je v obou organizacích srovnatelné, ale hráčská kvalita je úplně někde jinde.“

Ještě předloni jste přitom třetinu sezony odehrál v 1. lize za Kadaň. Až v minulém ročníku jste se v Energii naplno prosadil. Celkově jste zaznamenal obrovský posun, ne?

„Je to pro mě obrovský skok. Jsem nadšený, ale popravdě jsem nečekal, že to celé může nabrat takový spád. Když se podívám, kde jsem byl před dvěma lety a kde jsem teď… Je to až neuvěřitelné. Ale moc se mi to líbí a chci ještě víc.“

Jak vnímáte velkou konkurenci v zadních řadách Sparty?

„Ta být musí. Je všude, i ve Varech jsme ji měli. Ve Spartě je ta koncentrace kvalitních hráčů velká, ale beru to pozitivně. Jsem si vědom toho, že nic jistého nemám. O místo musím bojovat.“

Už přišlo osm nových hráčů, vy jste byl jedním z nich. Jak funguje kabina?

„Změn bylo hodně, to je pravda. Tím to pro mě bylo jednodušší. Tým se vlastně staví úplně nový, celý se buduje od začátku. Zatím vše šlape, jak má.“

Pomohly vám v počátečním rozkoukávání i nabyté zkušenosti z reprezentace? „Rozhodně. Jsem takový sebejistější. Hodně mi to dalo i co se týče tréninků. Jsou tady dost podobné, v obrovském tempu a nasazení. Psychicky mi pak paradoxně pomohla ta loňská baráž. Na hlavu je to fakt náročná soutěž, která člověka hodně zocelí.“