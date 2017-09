Jágra ne, máme Bednáře, říká šéf Hradce. Co si myslí o Lize mistrů?

Do premiérového zápasu Hradce Králové v Lize mistrů nastoupil do brány brankář Jakub Sedláček

Pod Bílou věží je živo. Hokejová horečka se stupňuje. Zatímco mnozí hradečtí fanoušci soptí nad zdražením piva v aréně, tým nastrojený na bitvy o titul poctivě šturmuje na ostrý start sezony. Dnes Liberec, v neděli doma Kometa. Rozjezd jak z manuálu na prověrku charakteru Bednářovy skvadry. „Jsem doslova a do písmene nadrženej. Uvidíme, na jaké pozici budeme v neděli večer. Já věřím, že na první,“ potáhne si Miroslav Schön z doutníku.

A na konci sezony? Kdyby vám na krk nevěšeli medaili, to byste asi nebral dobře...

„Zcela určitě. Při sestavování týmu jsme odvedli hodně dobrou práci, z mančaftu mám ohromně dobrý pocit. A nejen z kvality, jakou se nám podařilo poskládat. Mám především skvělý pocit z party v kabině. Víme všichni, že dobře naladěná kabina je minimálně padesát procent úspěchu. Medailové ambice rozhodně máme, kdybych vyhlašoval obhajobu bronzu, byl by to alibismus.“

Takže?

„Takhle to stačí, dál to rozvíjet nebudu.“ (usmívá se)

Co vědí vaši hráči ohledně cílů? Předpokládám, že nejsou slepí, ale oficiální úkol dostali?

„Oni sami cítí, že současný tým má velké nejen ambice, ale i šance. Hlavně naši starší hráči, pro některé z nich to může být poslední sezona. Právě tihle starší psi se budou chtít loučit s aktivní kariérou velkým úspěchem, o tom jsem hluboce přesvědčený. O cílech jsem před hráči mluvil úplně stejně jako nyní s vámi. Moc mě těší, že podobně cítí tuto sezonu naši vynikající fanoušci, kteří skoupili permanentky v nárůstu 25 procent oproti loňsku. Hokej je v Hradci fenomén, očekávám, že ČPP Arenu vyprodáme častěji než dříve.“

Jistý problém může nastat v brankovišti, kde máte jistotu perfektního obsazení jen do konce září. Pak může Jakub Sedláček nabrat jiný směr. Jak se totiž vyvine léčba zranění Patrika Rybára, nikdo pořádně neví...

„Je pravda, že Sedlo je tu dočasně, není však tajemstvím, že s ním jednáme o delším setrvání, možná i do konce sezony. Uvidíme. Věřím, že Patrik Rybár do sezony naskočí v plné síle a zopakuje loňský výkon. Jeho aktuální pocity znám, je zklamaný, že zranění (kotník) nedoléčil v průběhu jara a léta. Na druhou stranu vím, jak je nahecovaný a připravený po návratu všem dokázat, že předchozí výkony nebyly pouhým výkřikem. A že je opravdu dobrým gólmanem, schopným táhnout celý tým.“

Sedláček až do této doby chytal KHL, je s ním řeč na téma sezony strávené v Hradci?

„Ano, je s ním řeč. Teď se jen ukáže, zda jsme schopni se domluvit.“

Hokej podle Mountfieldu v Hradci zakořenil, za dva roky doběhne pakt s městem. Co dál?

„Už koncem minulého roku jsme vyslali jasný signál, víceméně i veřejný příslib, že jsme připraveni smlouvu prodloužit o dalších šest let. Na řadě je město. Máme přislíbeno, že celou záležitost projedná zastupitelstvo koncem září, s tím, že by se posléze měla pilovat akcionářská smlouva.“

Neumím si představit, že by se tu Jágr objevil

V extralize by se za jistých okolností mohl předvést Jaromír Jágr. Dostáváte v okruhu svých známých často otázku na téma, zda ho verbujete do Hradce?

„Dostávám ji, samozřejmě. Ačkoli já si Jardy Jágra neskutečně vážím a má můj veškerý obdiv, mám za to, že u nás by to nedělalo dobrotu. Tým je uzavřen, má jiné osobnosti a já si neumím představit, že by se tu Jarda objevil. Ani se nedomnívám, že bychom byli na jeho žebříčku.“

Přitom se v zákulisí spojení Mountfieldu s Jaromírem Jágrem nezřídka objevovalo.

„Spekulace probíhaly, ale znovu opakuji: nemyslím, že je Jarda hráč pro Hradec Králové.“

Protože tenhle tým „patří“ Jaroslavu Bednářovi?

„Ano. Máme tu osobnosti, jako jsou Jarda Bednář, Petr Koukal, Václav Sýkora. Mám obavu, že Jarda by silou své osobnosti ostatní válcoval. Jeho přítomnost by byla spíš kontraproduktivní.“

Kouč Sýkora se v Hradci zjevil předloni nenápadně jako konzultant Vladimíra Kýhose z tribuny, nakonec převzal pozici trenéra. Máte s ním dlouhodobější úmysly?

„V této chvíli a v této otázce uvažuju o horizontu konce sezony, kde nás čeká poměrně rozsáhlá obměna týmu. Někteří kluci skončí, jiné budeme vracet zpět, například Ziga máme půjčeného z KHL na rok. Nevíme, co bude s klukama z Lotyšska a Slovinska. Kádr každopádně dozná velkých změn, dojde k omlazení, proto v tuto chvíli ani neřeším trenérské posty.“

720p 360p <p class="p1">Start nového extraligového ročníku klepe na dveře. Na anketní otázky iSport TV odpovídali Lukáš Pexh ze Sparty, Martin Růžička ze Třince, Leoš Čermák z Komety Brno a Martin Ševc z Liberce.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> REKLAMA ANKETA před startem ELH: Kandidáti na finále? Každý může překvapit • VIDEO iSport TV

Z toho, co říkáte, mi vychází motto do sezony: Teď, nebo nikdy. Souhlasíte?

„Víceméně ano.“

Každoroční téma jsou rozhodčí. V Hradci možná víc než jinde. Jste znám tím, že svoji nespokojenost s vedením zápasů dáváte veřejně a nahlas najevo. Co očekáváte letos?

„Mohu vám říci, že poté, co jsme utrpěli účast v Champions League, jsem zjistil, že jinde to mají s rozhodčími ještě horší. Nejsme na tom v Evropě zdaleka nejhůř. Tvrdím, že situace kolem našich sudích se začala zlepšovat, program výchovy začal cosi přinášet. Sudí jsou jen lidé a každý dělá chyby, však mně vadí jen evidentní zlý úmysl, obyčejné chyby jsem ochoten tolerovat.“

Pokud zlý úmysl pociťujete, neváháte informaci o vetaci sudího oznámit hned po skončení utkání na stadionu. Extraliga z toho nemá radost. Přehodnotíte tyto výstupy?

„V žádném případě. Pokud budu cítit hrubou neprofesionalitu ze strany sudího, jsem připravený rozhodčího vetovat klidně i před závěrečným hvízdnutím.“

I kdyby vedení soutěže zpřísnilo trest, naposledy šlo o deset tisíc.

„Tak si následky ponesu.“

Ligu mistrů jsem hrát nechtěl

Zmínil jste utrpení Ligy mistrů. Vážně se vám do ní tolik nechtělo?

„Otevřeně říkám, že jsem ji hrát nechtěl. Dokonce jsem Petru Břízovi nabídl, aby Sparta převzala naše místo. Petr a jeho Sparta chce hrát Champions League, my nikoli.“

Vadí vám nejvíc finanční ztrátovost?

„Představa, že v olympijském roce a při naší účasti na Spengler Cupu absolvujeme Ligu mistrů, je úplný nesmysl. Champions League nese honosný název, přitom na klubech parazituje. Soutěž platíme my, taková je skutečnost. My sice dostaneme startovné 20 tisíc eur, ale umíte si představit, co je to za směšnou částku při organizaci letecké přepravy do Turku, Nottinghamu a Bernu. K tomu hotely a další věci s tím související. Z mého pohledu jde o vyhozené peníze. Jsem zodpovědný majitelům klubu a jeho partnerům za to, že jejich peníze smysluplně využijeme na to, na co je sem poskytují. Jejich prioritou je jednoznačně extraliga, bez diskuzí.“

Jako byznysmen nevidíte v hokejové Champions League potenciál?

„Naprostou nutností jsou peníze. Aby zajímavé bylo už startovné, jako kdysi při sponzoringu Gazpromu. Bohužel to vydrželo rok. Nezlobte se na mě, Liga mistrů není pro kluby zajímavá. Navíc struktura zúčastněných klubů a zemí je děsivá. To, co se dělo v Nottinghamu, nepochopíte, to bylo předstírání hokeje. Kdyby takový tým dostal pozvánku na Spengler Cup, od první do poslední minuty hraje ve třech. Rozhodčí? Katastrofa. Jen si odsud přivezete zraněné hráče. Svoje rozdílové hráče si radši pošetříte, protože se bojíte o jejich zdraví.“

Co vám vlastně Petr Bříza, neochvějný zastánce CHL, na váš návrh řekl?

„V tomto se názorově naprosto rozcházíme. Petr v Lize mistrů vidí budoucnost jedné celoevropské soutěže. Já mám naprosto opačný názor. Naši fanoušci si přejí utkávat se s Kometou, se Spartou, s Pardubicemi či Libercem, s tradičními protivníky, které znají. Nezajímá je Nottingham nebo Turku. Vyhazujete peníze, bojíte se o vlastní hráče kvůli tomu, kdo proti nim nastupuje, nehledě na to, že s námi nehrají Rusové. Tak co to je za Ligu mistrů? A upřímně, podívejte se na tabulku naší skupiny, kde je v čele Nottingham. Proč? Protože se v ní soutěží o dvě nepostupová místa.“

Když Ligou mistrů pohrdáte, proč jste kvůli ní Richarda Jarůška omlouval z reprezentačního srazu, kde mohl být kapitánem týmu?

„Principiální záležitost. Pokud mě někdo pod hrozbou pokuty 300 tisíc eur donutí Ligu mistrů hrát a vyhrožuje mi, že tato pokuta bude uplatněna v případě odmítnutí účasti, pak mám za to, by se měl kalendář CHL a reprezentace zkoordinovat. Jestliže pánové dokážou naplánovat dvojutkání se Slovenskem do termínu Ligy mistrů, pak trvám na tom, že chci mít všechny hráče k dispozici. Koho nasadíme nebo ne, je věc druhá. Uznávám, z mé strany bylo Richardovo stažení tak trochu truc, ale šlo mi o princip. Aby se taky někdo konečně ozval.“

Nebyl tam i truc vůči trenérovi Josefu Jandačovi?

„Nikoli. S Jandačem to nemělo nic společného. V každém případě, pokud si Mountfield vybojuje právo hrát Ligu mistrů i za rok, hrát ji nebude.“

720p 360p <p class="p1">Start nového extraligového ročníku klepe na dveře. Na anketní otázky iSport TV odpovídali Lukáš Pexh ze Sparty, Martin Růžička ze Třince, Leoš Čermák z Komety Brno a Martin Ševc z Liberce.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> REKLAMA ANKETA před startem ELH: Odpočinek? S rodinou, ale i na oslavách titulu • VIDEO iSport TV