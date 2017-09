Will vynuloval Mountfield: Takový zápas jsem na úvod potřeboval!

Jak moc je čisté konto na začátek soutěže povzbuzující, navíc proti jednomu z aspirantů na titul?

„Myslím, že jsem takový zápas potřeboval a jsem za něj hrozně rád, že jsme ho týmově zvládli. Pro mě je to velice důležité a může mně to jedině pomoci v průběhu celé sezony.“

Jak těžké bylo nulu udržet?

„Rozhodně to byl pro nás velice těžký zápas. Myslím, že jsme do něj vstoupili tak, jak jsme si přáli. Neskutečná bojovnost podpořená kvalitní taktikou. Byli jsme na ně velice dobře připravení, náš realizační tým odvedl skvělou práci. Šlapalo to tak, jak mělo.“

Po prvním gólu jste chytil velkou šanci Lukáši Cingelovi, důležitý okamžik, že?

„Pro gólmana je vždy důležité takto tým v rozhodující okamžik vytáhnout. A může to být třeba jen jeden zákrok během celého zápasu. Ale když jste ve správný čas na správném místě, tým to zvedne a podpoří veškerou psychiku. Takto by to mělo být.“

Koncentraci asi nebylo složité udržet, obzvlášť ve třetí třetině, souhlasíte?

„Byl to velice svižný hokej, neustále se něco dělo, takže jsem musel být neustále připravený a kluci tam zblokovali hodně střel. A co jsem vyrazil, plácli někam do rohu a poradili si s tím. Šlapalo nám to tak, jak by mělo.“

Jak jste si užil vstup do sezony jako jednička?

„Gólman by měl být připravený do zápasu jako jednička i jako dvojka. Chci klukům pomoci v každém zápase, myslím, že všechno funguje. A mám radost, že můžu být v takovém týmu a plnit teď roli jedničky. Neskutečně si toho vážím a budu dělat vše proto, aby to trvalo co nejdéle.“

Po minulé sezoně odešel Radim Šimek, ale na jeho místě ho zastoupil Filip Pyrochta. Zdatný nástupce, ne?

„Filip Pyrochta je výborný hráč, má bruslení, střelu, rozehrávku, má opravdu všechno. Je to velice dobrý a mladý hráč a myslím, že pokud bude na sobě pracovat, tak se může dostat na úroveň právě Šimiho nebo i někoho lepšího.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:20. Pyrochta, 37:29. Jánošík, 41:10. Ordoš Hosté: Sestavy Domácí: Will (Stezka) – Pyrochta, Ševc (C), Plutnar, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Mojžíš – Lakatoš, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, Ordoš – J. Stránský, Jašek, Bartovič – Hrabík, Vantuch, J. Vlach. Hosté: J. Sedláček (J. Pavelka) – F. Pavlík, Gregorc, Cibulskis, Graňák, Pláněk, Vydarený, Rosandić – Jaroslav Bednář (C), Koukal (A), Cingel – Jarůšek, Džerinš, Červený – Köhler (A), Kukumberg, Šimánek – Myškář, Vopelka, J. Dvořák. Rozhodčí Pražák, Souček – Flegl, Polonyi Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5461 diváků