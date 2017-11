VIDEO: Sparta prohrála gólem z poslední vteřiny, Plzeň zůstává první

Svoboda má třetí nulu v řadě

Hned v úvodní minutě měl možnost domácí Tomášek, který byl ale faulovaný a gólman Svoboda si s jeho pokusem poradil. Po Čerešňákovi putoval na trestnou lavici také Preisinger, ale Dynamo 72 vteřin trvající výhodu pěti proti třem nevyužilo. V páté minutě se radovala po akci dvou nejlepších střelců soutěže Plzeň. Kloučkovi Kubalíkova střela vypadla a Mertl pohotově dorazil puk do prázdné branky.

Za hosty vzápětí zahrozil i Chalupa, za domácí měli možnosti Petr Sýkora a především Kaut, který nejdříve nepřekonal Svobodu bekhendovým pokusem a neuspěl ani z dorážky. Plzeň odolala i při Chalupově trestu a ve 14. minutě mohl zvýšit Indrák, který se natlačil před pardubickou branku, ale na Kloučka nevyzrál.

Následně putoval na trestnou lavici Petr Sýkora, za 10 vteřin i Cardwell a Indiáni po 11 sekundách výhodu dvou mužů v poli zužitkovali. Stach uvolnil mezi kruhy Mertla, který zamířil přesně k levé tyči a se 14 zásahy se přiblížil na rozdíl jediné trefy Kubalíkovi.

Hned v úvodu druhého dějství měl další možnost hostů Jones, ale pardubického gólmana nepřekonal. Na straně Dynama chyběla přesnější muška Beranovi. V 25. minutě se radovali opět Západočeši, přestože hráli při Chalupově vyloučení v oslabení. Mertl při rychlém protiútoku našel najetého Moravčíka, který bekhendovým pokusem procedil puk za Kloučka.

Dynamo se snažilo odpovědět, ale Perretovi nevyšla v přečíslení přihrávka na Kauta a pak v další šanci minul Treille z pravého kruhu. Mezitím zahrozil i plzeňský Petr Straka. Při Stachově vyloučení byl ve 33. minutě blízko snížení Petr Sýkora, ale Svoboda v poslední chvíli vykopl puk pravým betonem. Při Kautově vyloučení zase nepřekonali Kloučka Gulaš, Mertl ani Stach.

Hosté si v závěrečném dějství drželi bezpečný náskok. Svobodu hned v jeho úvodu nepřekonal Treille. Vzápětí mohl při Mojžíšově vyloučení zvýšit Kracík. Domácím nepomohly ani přesilovky při trestech Mertla a Schleisse. Druhou z těchto výhod přerušil trest pro pardubického kapitána Rolinka, který následně neudržel nervy a dostal trest na 10 minut i do konce utkání. Svoboda o čistý štít nepřišel ani v dalších oslabeních, naopak 82 vteřin před koncem dovršil výsledek z trestného střílení Kodýtek.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Pardubice): "Směr utkání byl udán naší úvodní přesilovkou pět na tři, kterou jsme neproměnili. Potom už jsme se trápili až do konce zápasu, neproměnili jsme ani ty nejvyloženější šance. Gól jsme nedali. Říká se, že když nedáte přesilovku pět na tři, tak si nezasloužíte vyhrát. Dnes se to potvrdilo."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Pro vývoj zápasu bylo důležité, že jsme hned na začátku uhráli oslabení. Hned potom, co jsme se dostali do rovnovážného stavu, tak jsme dali na 1:0. Z naší strany jsme ze zápasu spokojení pouze s body. Výkon nebyl ideální a hokej nebyl na pohled moc pěkný. Chtěl bych dnes vyzdvihnout našeho brankáře Míru Svobodu, který podal výborný výkon. Nebýt jeho, tak byl určitě výsledek jiný."

Góly Domácí: Hosté: 04:05. Mertl, 15:07. Mertl, 24:34. Moravčík, 58:38. Kodýtek Sestavy Domácí: Klouček (Kacetl) – Cardwell, Wishart, Ščotka, Mojžíš, Holland, Trončinský – J. Sýkora, Marosz, Rolinek – P. Sýkora, Tomášek, Treille – Beran, Poulíček, Starý – Perret, Bojko, M. Kaut – Vondráček. Hosté: M. Svoboda (Sochůrek) – Jones, J. Kindl, Čerešňák, Kvasnička, L. Kaňák, Moravčík – Gulaš, Mertl, Schleiss – Indrák, Stach, D. Kubalík – M. Chalupa, Kracík, Straka – Hollweg, Preisinger, Kodýtek. Rozhodčí Hradil, Horák – Kajínek, Zavřel Stadion Tipsport arena Návštěva 6 856 diváků

Olomouc se posunula na šesté místo

Úvod utkání byl spíše opatrný a diváci viděli větší šance až v polovině třetiny. Nejprve hostující Skladaný obral o puk Ondráčka, brankáře Kašíka však překonat nedokázal. Následně mohl poslat Berany do vedení Roberts Bukarts, i jemu ale vystavil parádním zákrokem stopku brankář.

Další zaváhání Zlínských v obraně už ale změnu stavu znamenalo. V 16. minutě domácí zazmatkovali v rozehrávce, Klhůkova nahrávka prošla až na zadní mantinel, odkud se puk odrazil před branku a Knotek otevřel skóre.

Na začátku druhé třetiny měl na holi vyrovnání Sedláček, před odkrytou brankou ale nezvládl zakončit. To se Zlínu povedlo až ve 33. minutě při přesilové hře. Okál přihrál Fořtovi, který bekhendem překonal Konráda. Vedení zpět si mohli Hanáci vzít záhy, Jakub Galvas se v samostatném úniku už dostal s hokejkou za Kašíka, do branky ale kotouč nedopravil.

Do vedení se mohli Berani dostal v úvodu třetí dvacetiminutovky, v početní výhodě ale neuspěli. Skóre se neměnilo ani při dvou přesilovkách hostů. V 53. minutě se ale hosté podruhé prosadili. Domácí nezvládli situaci v obranném pásmu, Herman si vyměnil puk s Burianem, který v koncovce nezaváhal.

Rozhodnout mohl Knotek, jenomže ve své šanci neuspěl, a tak se spustil tlak Zlína. Nejprve Šťastný neproměnil svou možnost, poté mohl po faulu Jakuba Galvase vyrovnat z trestného střílení Okál. A tak se opět prosadili Hanáci. Ondruškova rána se od zadního mantinelu odrazila přímo na hůl zakončujícího Hermana, který definitivně zajistil hostům tři body a posun na šesté místo tabulky.

Ohlasy trenérů:

Martin Hamrlík (Zlín): "Byli jsme více než tři čtvrtiny zápasu lepším celkem, o to více nás prohra mrzí. Bohužel jsme nedali góly, neboť brankář soupeře byl bezchybný. Na tu hrůzu, co jsme hráli s Jihlavou, byl náš výkon nyní zcela odlišný, ale paradoxně jsme zůstali bez bodů. Nemůžeme ale nic říci, nedali jsme branky a proto jsme prohráli."

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás jsou tři body jako by nám spadly z nebe. Zlín hrál výborně, dobře bruslil, byl lepší v osobních soubojích a první dvě třetiny nás jasně přehrával. Ve třetí třetině se to vyrovnalo a hodně nás podržel brankář Konrád. Tři body po takovém průběhu zápasu jsou nádhera."

Góly Domácí: 32:07. Fořt Hosté: 15:52. J. Knotek, 52:43. Burian, 57:28. Herman Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Matějíček, Žižka, Řezníček – Roberts Bukarts, Honejsek, Šťastný – O. Veselý, Fořt, Okál – Kubiš, P. Sedláček, J. Ondráček – Klhůfek, Fryšara, Popelka. Hosté: Konrád (Falter) – Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Staněk – Eberle, J. Knotek, Laš – Skladaný, Sundher, Burian – Ostřížek, Mráz, Strapáč – Buc, Herman, R. Vlach. Rozhodčí Stadion

Vyrovnaný duel rozsekl Bulíř

Do utkání vstoupili lépe Liberečtí, Lukeš v chomutovské brance si tak na nedostatek práce nemohl stěžovat. Domácí zahrozili poprvé až v 6. minutě, Skokan však Willa nepřekonal.

V polovině první třetiny ale šli Piráti do vedení, když Chloubovu ránu od modré tečoval do sítě Flemming. Vyrovnávací gól měl na hokejce Bulíř, jenž ale trefil jen brankovou konstrukci. Hosty to mohlo mrzet o to více, že vzápětí zvýšil vedení domácích z trestného střílení Vondrka.

Na konci třetiny Piráti nevyužili 26 vteřin dlouho přesilovku pět na tři, kterou si později vyzkoušeli i Liberečtí. A byli úspěšnější, na 1:2 snížil Bakoš. Do poloviny duelu si Chomutovští zahráli další dvě početní výhody, ve kterých si však tlak nevytvořili. V samotném závěru druhé dvacetiminutovky mohl vyrovnat Redenbach, Lukeš však jeho brejk v oslabení zlikvidoval.

Začátek závěrečné třetiny zahájili hráči z Podkušnohoří v přesilovce, kterou nevyužili, stejně jako svěřenci Filipa Pešána na druhé straně. Krátce poté, co nepříjemná teč Lauka branku nepřinesla, na druhé straně Lakatoš trefil brusli Flemminga, od které se puk odrazil mezi Lukešovy betony.

V 52. minutě Šmíd selhal v koncovce přečíslení tři na jednoho, což ho nemuselo mrzet, protože vzápětí Lakatoš otočil vývoj utkání. Od 56. minuty hráli Piráti 58 vteřin ve třech proti pěti, čehož ale hosté nevyužili, jelikož byli vyloučeni a v závěru se museli bránit. Na konci početní výhody poslal duel do prodloužení povedenou tečí Skokan. Z výhry se nakonec radovali hosté, po chybě domácích rozhodl v 64. minutě Bulíř.

Ohlasy trenérů:

Jan Šťastný (Chomutov): "Před utkáním se nám ke zraněnému Růžičkovi přidal Sklenář a na začátku utkání se navíc zranil Tomica, což je pro nás obrovská komplikace. Vytáhli jsme si kluky z Kadaně, kteří dneska utkání odmakali a odbojovali, ale nesplňují extraligové parametry. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, Liberec po nás šel a my jenom díky Lukešovi a štěstí hned neinkasovali. Pak jsme se z toho vymanili, vedli 2:0 a měli zápas výborně rozehraný. Škoda, že jsme se dostali do oslabení tři na pět, čímž jsme trochu nakopli Liberec, který nám dělal bruslením a výbornou hrou problém. I když kluci bojovali, pomalu jsme začali tahat za kratší konec. Mysleli jsme, že je zápas ztracený, když dal Dominik Lakatoš na 3:2, ale silou vůle a charakterem podpořeným odvoláním brankáře se nám podařilo vyrovnat. Bod byl pro nás v tu chvílí úžasný, i když jsme chtěli dva. Měli jsme tam šance, ale došlo k nedorozumění mezi obranou s brankářem a Liberec bere zaslouženě dva body. Našim hráčům nemáme, co vytknout."

Filip Pešán (Liberec): "Opět jsme vstoupili do utkání výborně, měli jsme o dva nebo tři góly úvodní třetinu vyhrát, ale paradoxně jsme ji o dva góly prohráli. Jsem rád, že jsme nesložili zbraně a ještě jsme trošičku přidali. Hra se srovnala, protože domácím z vedení narostla křídla. Byli jsme poctiví a šli jsme si krok za krokem pro vedení. V závěru utkání přišlo nesmyslné vyloučení, které soupeř potrestal a poslal duel do prodloužení. V prodloužení byl na ledě jenom jeden tým, a byl to Chomutov, ale my jsme v jejich tlaku ujeli a dali šťastný gól. Myslím, že jsme byli o bod lepší."

Góly Domácí: 09:54. Flemming, 12:42. Vondrka, 58:00. Skokan Hosté: 21:13. Bakoš, 48:46. Lakatoš, 52:04. Lakatoš, 63:03. Bulíř Sestavy Domácí: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman – Tomica, Skokan, Vondrka – Poletín, Huml, J. Havel – Koblasa, Šťovíček, Lauko – Chrpa, Chlouba, V. Tomeček. Hosté: Will (Janus) – Ševc, Havlín, Šmíd, Jánošík, Derner, Kolmann – L. Krenželok, P. Jelínek, Jašek – Lakatoš, Redenbach, Bakoš – Ordoš, Bulíř, J. Stránský – J. Vlach, Vantuch, Bartovič. Rozhodčí Hodek, Souček – Pešek, Zíka. Stadion SD ARÉNA Návštěva 4 089 diváků

Krajíček řídil výhru gólem a nahrávkou

Oba týmy nastoupily do zápasu s výrazně pozměněnými útoky, lépe to však svědčilo hostům. Petráska prověřil nejprve Marcinko, po něm zůstal zapomenutý u pravé tyčky Růžička, ale domácí brankář si s jeho šancí poradil. Ojedinělou příležitost Litvínova měl Hanzl, který vypálil švihem z mezikruží, po něm byl v palebné pozici i Šimeček, ovšem Hrubec byl pozorný.

Bezbrankový stav se změnil v 9. minutě, kdy se při vyloučení Trávníčka prosadil střelou od modré čáry Krajíček. Hosté byli i nadále aktivnější, ale druhou branku se jim vstřelit v první části nepodařilo.

I úvod druhé třetiny patřil Ocelářům. Marcinko ale po Irglově sólové akci trefil pouze brankovou konstrukci. V další šanci byl Adamský, po jehož nahození od levého mantinelu vznikl závar před Petráskem, skóre se však neměnilo.

V polovině zápasu se už ale třinečtí hokejisté radovali. Linhart napřáhl na modré čáře a propálil vše, co mu stálo v cestě. Odpověď domácích však na sebe nenechala dlouho čekat. V 34. minutě si při dvojnásobné početní výhodě vzal slovo Hübl a zblízka dokázal snížit na rozdíl jediné branky.

Domácí vstoupili do závěrečné části aktivně. Snažil se zejména kapitán Trávníček, ale k vyrovnání to nevedlo. Nejprve střílel bekhendem z otočky a poté švihem z levého křídla, oba pokusy Hrubec zneškodnil.

Ve 49. minutě se hosté výrazně přiblížili k zisku tří bodů. Krajíček našel krásným přesným pasem přes polovinu hřiště rozjetého Chwielewského, který tváří v tvář Petráskovi zakončil přesně k tyčce.

Litvínovští ale zbraně nesložili. Hanzl trefil skákavý kotouč z první, ale jeho pokus skončil těsně vedle tyčky. V 58. minutě dokázal v oslabení snížit Gerhát, ale vyrovnat se Litvínovu již nepodařilo.

Ohlasy trenérů:

Darek Stránský (Litvínov): "Začátek nám utekl, hosté měli lepší pohyb. Byli jsme urputnější než v pátek. Rozhodly přesilové hry. Třinec využil dvě, my jednu. Měli jsme dát branku i v další početní výhodě a mohlo to být jiné. To se nám nepovedlo, a proto jsme prohráli. Kluci zápas odmakali, i když jsme dneska bez bodu."

Václav Varaďa (Třinec): "Jsme velice rádi za výsledek. Měli jsme lepší pohyb, hráli jsme dobře z obrany, měli jsme spoustu šancí. Nakopla nás první branka, naopak domácí to trošku položilo. Ve druhé třetině se domácí vrátili do hry při přesilových hrách. Zkušeně jsme si to ale hlídali, i když jsme dostali branku na 3:2, která nás mrzela. Závěr ale kluci odbojovali a odmakali. Chtěl bych klukům poděkovat za nasazení a chuť dnes zvítězit. Vyhráli jsme na ledě, ze kterého se body moc nevozí."

Góly Domácí: 33:33. V. Hübl, 57:46. Gerhát Hosté: 08:16. Krajíček, 29:58. Linhart, 48:56. Chmielewski Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Baránek, K. Pilař, Dietz – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Matoušek, Ihnačák, Vandas – Trávníček (C), M. Hanzl, Gerhát – J. Doležal, J. Šimeček, Jurčík. Hosté: Hrubec (Strmeň) – M. Doudera, Krajíček (C), D. Musil, Adámek, Linhart, Jank – Chmielewski, M. Kovařčík, Martin Růžička (A) – Mikulík, Marcinko, Irgl – Adamský (A), Polanský, Dravecký – Svačina, Rákos, Cienciala. Rozhodčí Úlehla, Šír – Barvíř, Blümel Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 4468 diváků

Čiliak podruhé v sezoně udržel nulu

Poslední zápas před reprezentační přestávkou začali lépe jihlavští hokejisté. Žalčík v druhé minutě ale ani nadvakrát nedokázal překonat Marka Čiliaka. Vyprodaný Horácký zimní stadion si na první gól musel počkat až do začátku předposlední minuty první třetiny. Diviš ve středním pásmu zbytečně ztratil puk, toho využil Vojtěch Něměc, projel mezi jihlavskými obránci a předložil před branku volnému Malletovi, který v koncovce nezaváhal.

Souboj dvou nejlepších týmů české hokejové historie, které shodně získaly 12 titulů, přinášel spíše boj, protože Dukla vsadila hlavně na pozornou obranu a spoléhala na rychlé brejky. Kometa dlouho na urputnou defenzívu extraligového nováčka hledala marně recept.

Největší šanci na vyrovnání měli domácí necelé dvě minuty před koncem druhé třetiny. Hlinka ale trefil brankovou konstrukci a z následného trestného střílení nařízené za vhození hole hostujícím brankářem, Žalčík střelou na lapačku Čiliaka vůbec netrefil branku.

Kometa dokázala zvýšit náskok v končící 52. minutě. Bryhnisveen ztratil puk v rohu vlastního obranného pásma a Dočekal poslal puk před branku na úplně volného Čermáka, který překonal Škarka. Domácí brankář následně efektně zlikvidoval i šanci Hynka Zohorny.

Necelé tři minuty před koncem třetí třetiny navíc Kajínek ve vlastním obranném pásmu zbytečně fauloval Erata a Jihlava tím přišla i o poslední naděje na korekci výsledku.

Ohlasy trenérů:

František Zeman (Jihlava): "Utkání se mi hodnotí hůř, jak kolegovi. Myslím si, že v první třetině jsme byli lepším týmem, ale bohužel ji 0:1 vyhrála Kometa. V druhé třetině to bylo naopak. Kometa byla lepší. Tím, že jsme neproměnili penaltu, tak nás to trochu uzemnilo, ale do třetí třetiny jsme šli s tím, že to utkání chceme zdramatizovat a dát gól. Myslím, že to i na ledě bylo vidět, Kometu jsme přestříleli. Bohužel znovu, byli jsme lepší, ale Kometa ujela, dala gól na 2:0 a pak už si to pohlídala. Když kluci budou tento výkon předvádět i v dalších utkáních, tak se diváci, kteří přijdou, mají na co těšit."

Kamil Pokorný (Brno): "Hodně nám ve vyrovnané první třetině pomohl první gól. Ve druhé třetině jsme byli až do penalty lepší, ale poslední čtyři minuty poté Jihlava ukázala, jak asi bude hrát ve třetí třetině. My jsme se na to ale nachystali a musím kluky pochválit, protože v obraně hráli velice dobře a nepustili Jihlavu do žádné gólové šance. Trpělivě si počkali na brejkovou situaci, která přišla a Leoš Čermák ji proměnil. Vítězství si ceníme, protože tady ztratily body jiné týmy. Chci poděkovat našim divákům, kteří přispěli k výborné atmosféře."

Góly Domácí: Hosté: 18:09. Mallet, 51:58. L. Čermák Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – Suchánek, de la Rose, Ulrych, Bryhnisveen, Kajínek, Váňa, J. Zdráhal – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Zeman, F. Seman, Čachotský (C) – Anděl, M. Hlinka, Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – T. Svoboda, L. Čermák (C), Dočekal – Mallet, V. Němec, H. Zohorna – R. Zohorna, Nahodil, Haščák. Rozhodčí Mrkva, Svoboda – Kis, Rampír Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 6500 (vyprodáno) diváků

Hradec vyhrál gólem z poslední vteřiny

V první třetině měl mírnou převahu Hradec Králové, ale do vážnějšího zakončení se dlouho nedostal. Stejně jako na druhé straně Sparta, s jejímiž pokusy si brankář Rybár bez potíží poradil.

V 17. minutě udeřil Hradec. Obránce Pavlík vyhodil z vlastního pásma puk, kterého se ve středu útočného pásma ujal Látal, jehož nestačil dobruslit Michálek, a bekhendem překonal gólmana Honzíka. Sparta na konci třetiny měla k dispozici přesilovou hru a vytvořila si před brankou závar, na Rybára však nevyzrála.

Druhá třetina přinesla ze strany obou celků ještě větší opatrnost. Sparta i Hradec vycházely ze zajištěné obrany, a tak se šance rodily poskrovnu.

Pražanům se povedlo vyrovnat v 34. minutě. Slovenský útočník Kudrna se ve středním pásmu ujal kotouče, nabruslil do útočného pásma a tvrdým projektilem pokořil Rybára.

Hradci mohl vrátit vedení čtyři minuty po začátku třetí třetiny kapitán Bednář, jenž obdržel zpoza mantinelu přihrávku před brankoviště, ale jeho nadzvednutá střela neskončila za Honzíkovými zády.

Do vedení mohl Spartu posunout Vrána, jenž se prokličkoval až před branku Mountfieldu a dokázal zakončit navzdory hákování obránce Rosandiče, Rybára však nepřekonal.

Sparta si z následné přesilovky vytvořila několik slibných příležitostí, tu největší měl Forman. Z těsné blízkosti ale trefil pouze Rybára. Slovenský brankář potvrdil, proč je z pohledu statistik nejlepším gólmanem soutěže. Na druhé straně neodvrátil prodloužení Jarůšek.

V nastavení rozhodl Červený, k němuž se odrazil puk po Pláňkově akci a hradecký útočník zblízka překonal Honzíka.

Ohlasy trenérů:

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Myslím si, že to byl výborný zápas z obou stran. I když nepadlo moc gólů, diváci si určitě přišli na své. Byla to urputná bitva, spousta šancí, oba gólmani chytali výborně, takže padly jenom tři góly. Poděkuji našim hráčům za parádní bojovnost, dva těžké zápasy. V Brně a s Hradcem proti jedněm z nejlepších mužstev jsme uhráli bod. Trochu taky potřebujeme, aby se nám někdy překlopilo štěstí na naší stranu v posledních sekundách. Máme týden, abychom na tom zapracovali. Díky divákům i hráčům za pěkný zápas a pracujeme dál."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. V první třetině jsme šli do vedení šťastným gólem, od té doby jsme byli lepší, vypracovali jsme si příležitosti, abychom Spartě odskočili. Škoda, že jsme z nich nedali gól a nešli do vyššího vedení. Ve třetí třetině byla zase lepší Sparta a bylo důležité, že se nám tam povedlo ubránit oslabení. Podržel nás tam Patrik Rybár. Po třech třetinách to byla zasloužená remíza. Za vítězství v prodloužení jsme moc rádi a jsme šťastní, že si ze Sparty odvážíme dva body. Chtěl bych hráčům poděkovat za soudržný týmový výkon, bylo vidět, že si za tím šli. Také bych chtěl poděkovat divákům, kteří nás přijeli do Prahy podpořit v hojném počtu."

Góly Domácí: 33:36. Kudrna Hosté: 16:46. Látal, 64:59. Červený Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Piskáček – Kumstát, Pech, Forman – Rousek, P. Vrána, Kudrna – Říčka, Klimek, Reichenberg – Smejkal, Černoch, Uher. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Gregorc, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Rosandić, Pláněk, Čáp – Jarůšek, Dragoun, Köhler – Látal, Džerinš, Jaroslav Bednář – Červený, Koukal, Cingel – R. Pavlík, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Hribik, Pešina – Lederer, Hynek Stadion O2 aréna - Praha Návštěva 8465 diváků

Výhru Vítkovic řídil Roman

Úvodní třetina příliš vzruchu nenabídla. První oživení přinesl až v šesté minutě Procházkův pokus v oslabení. Vítkovičtí sice přesilovku nezužitkovali, ale necelou minutu od jejího skončení si mezi kruhy najel Kurovský, rychlým blafákem do forhendu si rozhýbal domácího gólmana Růžičku a snadno otevřel skóre. Od 14. minuty se jen nárazově hrálo v pěti na obou stranách, stav 0:1 se však nezměnil.

Do prostřední dvacetiminutovky šli ale hosté ve čtyřech, když dobíhala většina Kolouchova trestu. Uběhlo jen 31 vteřin a zásluhou Žejdla, jehož našel skvostnou nahrávkou Klepiš, bylo vyrovnáno. Možnost dokonat obrat pak nevyužil Kousal, jemuž sebral radost z gólu strážce hostující branky Bartošák.

Místo toho si vzali ve 28. minutě vedení zpět na svou stranu Vítkovice. Poté, co hosté přečkali bez úhony Barankův trest, se dostali do přečíslení tří na jednoho a Roman zakončil nechytatelně pod horní tyč. V polovině 33. minuty měl vyrovnání na holi bek Němeček, který se vydal na útočný výpad, jenže Bartošák zasáhl betonem. Na druhé straně nemířil přesně Lev.

Ve 35. minutě odpálil Říha v tísni kotouč do hlediště a připravil tak svým spoluhráčům horké chvilky, neboť na trestné lavici už seděl Lenc. Hráči Vítkovic tak měli na 54 vteřin možnost dvojnásobné početní výhody a stačilo jim půl minuty, aby navýšili svůj náskok: Květoň dobře počkal, než mu před brankoviště dobruslí Roman a pak mu nabídl snadnou trefu - 1:3.

Snížit mohl ještě do druhé přestávky Pacovský, ale Bartošák byl opět pozorný. Právě domácího útočníka pak před polovinou třetího dějství tvrdě zasáhl Výtisk a hodně otřesený Pacovský zamířil do kabin, ale po chvíli už byl zpět na domácí střídačce. Další minisouboj s Němečkem vzápětí vyhrál Bartošák. Domácí to už tři a půl minuty před koncem zkusili s hrou bez brankáře, ale Žejdlův faul jejich tlak přibrzdil. Vše pak definitivně rozhodl Szturc rychlým zakončením mezi Růžičkovy betony.

Ohlasy trenérů:

Patrik Augusta (Mladá Boleslav): "Od nás to byl od začátku špatný výkon. Špatně jsme do utkání vstoupili a neměli jsme pohyb a agresivitu, kterou nás soupeř přehrával. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Na začátku druhé třetiny jsme se dostali do hry přesilovkovým gólem a vytvořili si i pár dalších šancí, ale v jedné z nich jsme se zachovali tak, že z ní měl soupeř protiútok a dal gól na 1:2. V našem rozpoložení na nás padla deka a už jsme nebyli schopní se z toho dostat."

Jakub Petr (Vítkovice): "Jak jsem řekl i týmu - dnes mohu chválit, protože je pauza. A také se přiznávám, že jsem mužstvo pochválil. Jindy pokaždé, když pochválím, tak další zápas není dobrý. Myslím, že bylo patrné odlišné naladění obou týmů. V naší sestavě byli mladí kluci a chtěli jsme hrát strašně živelný hokej, nebylo to moc o taktice, ale hráli jsme krátká střídání a hodně napadali. Dařilo se nám to a měli jsme i štěstí, že se nám podařilo dát ze šancí čtyři góly."

Góly Domácí: 20:31. Žejdl Hosté: 08:18. Kurovský, 27:45. O. Roman, 35:04. O. Roman, 59:08. Szturc Sestavy Domácí: J. Růžička (Maxwell) – Kotvan, Eminger, Hanzlík (C), Knot, Němeček, J. Říha, Hrdinka – Valský, P. Holík, Klepiš (A) – Orsava, Žejdl, Martin Procházka – Lenc (A), P. Musil, Pacovský – P. Kousal, Urban, Pabiška. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Baranka, Hrbas, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška, D. Krenželok – D. Květoň, O. Roman, Baláž – Olesz (C), Lev, P. Zdráhal – Szturc, Kolouch, Š. Stránský – Kurovský, T. Jáchym, Tomi. Rozhodčí Petružálek, Pražák – Lhotský, Klouček Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2077 diváků