Rolinek ke chvíli vzteku: Omlouvám se za letící hokejku. Byly to moje nervy

Na konci zápasu Tomáši Rolinkovi vytekly nervy. Jeho Pardubice neměly šanci zakroutit Plzni krkem, do toho musel kousat hodně agresivní styl soupeře, navíc měl jít po souboji u mantinelu na trestnou. Třískl holí do ledu, vysekl do něj díru, hokejku zahodil pryč. Od rozhodčích vyfasoval osobní trest do konce zápasu. „Asi rovnou se budeme bavit o tom momentu, co jsem měl na konci, ne?“ tušil hned poté, co přišel mezi novináře po porážce 0:4.

Jsem pro. Co vás tak rozzuřilo?

„Byl jsem strašně frustrovaný z celé té naší hry. Možná to vypadalo jako nějaké zatmění a že chci inzultovat rozhodčího, ale vůbec. Omlouvám se za tu letící hokejku, ale byly to jenom moje nervy. Bouchly ve mně saze a skončilo to, jak skončilo. Dostal jsem trest do konce utkání.“

A to jste ještě měl štěstí, že hokejka rozhodčího netrefila. To by se řešil asi ještě větší problém.

„Ne, ne. Žádné takové vyloučení jsem v životě neměl, že bych zaútočil na rozhodčího. Chtěl jsem si hlavně jenom ulevit. Možná to tak mohlo vypadat z tribuny, že házím hůl po rozhodčích, ale šla mimo. Tohle jsem měl pod kontrolou.“

Plzeň si sama uvědomovala, že u vás nehrála svůj nejlepší zápas. Tohle vás točilo nejvíc, že vás stejně přejela?

„Nevím, jak se hodnotili sami. Ale za mě odehráli dobrý zápas, těžko se proti nim prosazovalo. Šance jsme nějaké měli, ale pochytal je gólman. Hrálo se proti nim vážně hodně obtížně.“

Byl největších rozdíl v přesilovkách? Když máte dlouhou dvojnásobnou výhodu vy, protrápíte se jí. Když Plzeň, za 11 sekund ji využila.

„Jasně, měli jsme hned na začátku výbornou situaci dát gól, hráli jsme 5 na 3, ale to je náš velký problém, neumíme to proměňovat. Chybí nám lehkost, není tam jednoduchost. Neříkám, že to rozhodlo, pak bylo hodně času. Je ovšem fakt, že Plzeň ji sehrála úplně jinak, suprově.“

Nerozhodlo to sice zápas, ale přišlo mi, jako by vás ta špatná přesilovka hned v úvodu sundala ze sedla.

„Nemyslím si, že by nás měla nějak srazit. Zapomenete, hrajete dál, makáte. Hned v dalším střídání to chcete zase zlomit. Tohle nás nemohlo nahlodat. Přesilovek jsme měli dost, mohli jsme dát další góly. Ale málo jsme se tlačili do branky, málo stříleli od beků. Celkově jsme měli být lepší.“

