Zavřel jsem oči a pálil golfákem, culil se probuzený střelec Lakatoš

Zdá se, že vám začalo přát i štěstí, při obou gólech jste ho trochu měl, co říkáte?

„U prvního jsem to chtěl dávat před brankoviště a někdo to tam kopnul. Před druhým jsem zavřel oči a hodil to na bránu. Periferně jsem viděl, kde je, napálil jsem to golfákem. Perfektně mi to sedlo, trošku se to stočilo. Nepamatuju, že bych vůbec někdy dal takový gól. Ale vyšlo to a jsem rád, že mi tam ta střela prošla. Můžeme slavit vítězství aspoň za dva body.“

Podruhé za sebou jste prožil dvougólový večer. Co tomu říkáte?

„Dlouho jsem se trápil, patnáct nebo kolik zápasů jsem nedal gól. Jsem jedině rád, že se to takhle nakupilo. Doufám, že to tam bude padat dál.“

Máte vysvětlení, kde nebo čím se to vaše trápení zlomilo?

„Začal jsem víc střílet a tlačit se do brány. To mi v začátku sezony chybělo. Teď dělám, co po mně trenér chce. Abych byl před bránou. Zatím se to vyplácí.“

Když se v pátek zadařilo, projevilo se to na vaší psychické pohodě?

„Samozřejmě. U každého hráče je znát, když se mu povede dát v zápase dva góly. Jsem rád, že jsem to zlomil, pro mě jedině dobře.“

Za tři dny jste získali pět bodů, ještě v pátek jste byli poslední, najednou jste odskočili od celků na spodních patrech tabulky. Není to útěcha, ale něco to asi znamená, že?

„Začínáme už zase bodovat, víme, za čím jdeme. Každý tým chce udělat play off. Bodově je to tam strašně nahňácané, vyrovnané a každá výhra může lámat sezonu. Pro nás se ovšem nic nemění, chceme vyhrávat dál a do play off jít z co nejlepšího umístění. Ale sezona je ještě dlouhá, na tohle nejsou slova. Jdeme postupně, naše hra se zlepšila, konečně jsme začali dávat góly. Uvidíme po základní části.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:54. Flemming, 12:42. Vondrka, 58:00. Skokan Hosté: 21:13. Bakoš, 48:46. Lakatoš, 52:04. Lakatoš, 63:03. Bulíř Sestavy Domácí: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman – Tomica, Skokan, Vondrka – Poletín, Huml, J. Havel – Koblasa, Šťovíček, Lauko – Chrpa, Chlouba, V. Tomeček. Hosté: Will (Janus) – Ševc, Havlín, Šmíd, Jánošík, Derner, Kolmann – L. Krenželok, P. Jelínek, Jašek – Lakatoš, Redenbach, Bakoš – Ordoš, Bulíř, J. Stránský – J. Vlach, Vantuch, Bartovič. Rozhodčí Hodek, Souček – Pešek, Zíka. Stadion SD ARÉNA Návštěva 4 089 diváků