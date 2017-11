Dohodnuto! Z Jarůška už je sparťan. Získali jsme top útočníka, raduje se Broš

Richard Jarůšek neproměnil šanci na gól do plzeňské sítě • Jaroslav Legner / Sport

Hokejový útočník Richard Jarůšek se z Hradce Králové stěhuje do Sparty • Koláž iSport.cz

Tak přece. To, k čemu se v posledních dnech schylovalo, se stalo skutečností Jestliže se ještě nedávno mluvilo o tom, že přestupové dění v hokejové extralize nenabízí zrovna třeskuté transfery, jeden takový tu je. Informace iSport.cz se potvrdily a útočník Richard Jarůšek opouští kádr hradeckého Mountfieldu a míří do Sparty! Opačným směrem pak vyrazil odstavený obránce Petr Zámorský. Fíha!

„Věříme, že Richard Jarůšek je tou pravou útočnou posilou, kterou momentálně potřebujeme,“ řekl sparťanský sportovní manažer Michal Broš na klubovém webu. Znám Ríšu dobře ze svého působení v Mladé Boleslavi a také kouč František Výborný ho trénoval, takže oba dobře známe jeho ofenzivní kvality. Slibujeme si od něj v první řadě důraz v útočném pásmu a samozřejmě produktivitu, která nám zatím v této sezoně chybí,“ dodal Broš.

Ještě v minulé sezoně patřil Jarůšek do sestavy národního týmu. Oprávněně. Nová kometa na českém ledě vtrhla na mezinárodní scénu, 26letý hokejový divočák s nezaměnitelným hokejovým projevem i vizáží má dokonce ve vitríně starty na světovém šampionátu, a sice z Moskvy 2016.

Po předloňském letním přesunu z Mladé Boleslavi do Hradce Králové se Jarůšek rychle zařadil mezi nejobávanější úderníky Mountfieldu, pro svůj specifický herní projev se chvatně usídlil mezi oblíbenci hradeckého obecenstva. Poněkud odlišné už to bylo na trase hráč-trenéři. Bylo veřejným tajemstvím, že to kouči s brněnským rodákem mají složitější kvůli jeho slabší defenzivě.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Kometa Brno - Mountfield HK: Bitka! Jarůšek sundal rukavice a dostal osobní trest • VIDEO TV TIPSPORT

Dlouhodobější výtky prakticky neustaly a také kvůli nim v probíhající sezoně Jarůšek dost často putoval sestavou. Což se pro změnu nelíbilo útočníkovi, a proto se před časem začalo pracovat na „výstupním“ řešení.

Pro Spartu může být Jarůšek zajímavý úlovek, o hráčových kvalitách nikdo nepochybuje, může oživit strnulou ofenzivu týmu nového kouče Františka Výborného. A právě on by Jarůška mohl nabít, oba dva se dobře znají z boleslavského angažmá. Jarůšek v ročníku pobral 8 bodů (5+3) ve 20 utkáních, celkově pod Bílou věží 53 bodů (24+27) v 72 duelech.

Zámorský může být zase zajímavou volbou pro východočeský tým. Pětadvacetiletý obránce vypadl ze sestavy Sparty po patnácti odehraných utkáních, kdy dvakrát skóroval. Poté klub oznámil, že s bývalým reprezentantem nepočítá a hledal mu angažmá. Nyní už ho našel. Pro oba týmy přitom platí totéž: obě nové akvizice musí restartovat.