Přišel, selhal a rozhodl! Zase tak spokojený nejsem, přiznal Jarůšek

Útočník Richard Jarůšek si může ve svém novém působišti odškrtnout povedenou premiéru. Právě on totiž vystřelil Spartě ve 22. kole hokejové Tisport extraligy vítězství nad Olomoucí (3:2sn) a oživil i tápající Jaroslava Hlinku a Petra Vránu, který si připsal první gól v této sezoně. Ani vítězný gól ovšem čerstvou posilu Pražanů neuspokojil. „S gólmanem to mám dnes 1:1, takže zas tak spokojený nejsem," přiznal po utkání.

Jak jste se cítil poprvé v dresu s velkým eskem na hrudi?

„Vždycky, když jsem nově v nějakém klubu, tak se moc těším. Teď to nebylo jinak. Chtěl jsem strašně moc vyhrát, což se nakonec vlastně povedlo.“

Proti Olomouci jste nakonec brali dva body po výhře v nájezdech. Jste spokojený?

„Spokojený jsem, ale samozřejmě by bylo lepší, kdybychom měli tři body. Měli jsme na to, ale ty dva bereme. Ztratit dvougólové vedení bychom ale neměli, to je jasné.“

K plnému bodovému zisku jste mohl pomoct sám, jenže v samostatném úniku tváří v tvář brankáři Branislavu Konrádovi jste selhal, když jste volil střelu a minul. O kličce jste neuvažoval?

„Ani ne. Ráno jsme měli na tabuli v šatně nakreslená místa, kam bychom mu to měli posílat. Vzpomněl jsem si na to, zkusil to a nevyšlo to. Pak jsem toho samozřejmě litoval. V nájezdech jsem pak byl rozhodnutý, že půjdu do stejného zakončení znovu a padlo to tam. S gólmanem to mám dnes 1:1, takže z tohohle pohledu zas tak spokojený nejsem.“

V lajně jste nastoupil s Jaroslavem Hlinkou a Petrem Vránou. Zdá se, že vám to na ledě docela klapalo.

„Souhlasím. Na to, že to byl nás první zápas, to bylo podle mě slušné. Dokázali jsme soupeře zatlačit, vytvořit si nějaké šance. Věřím, že se to bude jen zlepšovat.“

Petr Vrána navíc protrhl svou dvacet zápasů trvající střelecký půst.

„Jojo, po gólu jsem mu říkal, že jsem asi musel přijet já, aby ten gól dal. Tak jsme se tomu spolu zasmáli. Jsem rád, že se trefil a snad mu to tam teď začne padat. Teď ještě, aby se trefil i Hlína. Musíme se dostat na vítěznou vlnu.“

Naprosto suverénně jste si pak počínali v nájezdech. Proměnili jste všechny tři své pokusy. Může vás tohle nakopnout do dalších zápasů?

„Doufám, že ano. Prodloužení a nájezdy jsou ale vždycky loterie. Jedna malá chyba a je po zápase. V nájezdech to byla paráda. Napadalo nám to, gólman nám skvěle zachytal. Do příštích kol je to důležité. Musíme už ale každopádně za tři body.“

