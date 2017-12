Rybár je zpátky, vynuloval Kometu: Liberec jsem hodil za hlavu

V pátek v Liberci zažil Patrik Rybár něco, na co není moc zvyklý. Soupeř ho rozstřílel a on střídal po pěti minutách a třech obdržených gólech. Proti Kometě už byl ale zase zpátky. Během 65 minut nedostal gól a nakonec vychytal výhru 1:0 po nájezdech. „Nemělo cenu rýpat v tom, co bylo v pátek. Myslím, že se to povedlo, byl jsem v pohodě,“ popisoval svoji přípravu na Kometu.

Smazal se s vychytanou nulou kyselý pocit z Liberce?

„Zajímají mě hlavně výhry, s nulou jsou samozřejmě ještě příjemnější, ale zásadní je, aby nám přibývaly body do tabulky. Chytalo se mi celkově dobře, hodil jsem Liberec za hlavu. Patří i velký dík klukům, jak mě podrželi. Těší mě, že já jim to mohl vrátit a podpořil jsem to jejich úsilí pak během nájezdů.“

Kometa dovedla Hradci párkrát slušně zatopit. Kdy bylo nejhůř, když jste ležel v první třetině na boku, Mallet vracel zadovkou pod sebe a vy neměl prakticky šanci na zákrok?

„Vůbec jsem o ničem v tu chvíli nevěděl, jen jsem se v brankovišti válel jak ryba na suchu. Byl jsem hlavně rád, že tam nepadl gól. (usměje se) Neviděl jsem tu střelu od modré, najednou tam byl Mallet sám před brankou, tak jsem se tam hodil jak na fotbale a on to nahrával zase zpátky. Naštěstí to pro nás dopadlo dobře.“

Kometa si vyžírá období plné porážek. Ale nevypadala jako někdo, kdo by se trápil. Souhlasíte?

„Zápas byl o tom, že ani jeden nechtěl udělat chybu, připomínalo to play off. Kometa ukazovala svoji sílu v útoku, ale my hodně jejich akcí dokázali ubránit. Naši fanoušci nás ale proti nim skvěle hnali, máme velkou radost, že jsme nakonec vyhráli my.“

Hradec měl v zápase víc střel. Ale Kometa, když se před branku prokousala, měla velké šance. V tom je nejvíc nepříjemná?

„My jsme navíc tým, který hodně střel dovede zblokovat a teď to bylo vidět zase. Myslím, že tohle byl důvod, proč ten zápas byl tak vyrovnaný, bojovali jsme, což se pak odrazilo na výsledku.“

Vnímal jste, kdy byl na ledě Martin Erat?

„Určitě tam byl cítit, je rozdílový hráč, to samé jako u nás Jarda Bednář. Tvoří hru, naštěstí jsme ho zvládli elimonovat i při přesilovkách.“

Rozhodovalo se až v nájezdech a ani jeden z pěti brněnských hráčů na vás nezkusil kličku, všichni stříleli. Prosadil se ale jenom Mallet. Mohl to zakončení být záměr?„Možná si mysleli, že na mě platí střela, ale nevyšlo jim to.“

A co jste vlastně říkal na zakončení spoluhráče Andrise Džerinše, který zápas rozhodl nájezdem, kdy svoji akci končil zády brankáři?

„Na tréninku tohle nezkusil nikdy. Improvizoval, vyšlo mu to, takže velká pochvala.“ (usměje se)

Když si vzpomenete na semifinále s Kometou, čeká gólman, že s ní budou zápasy takhle natěsno?

„Hlavně mám takové zápasy rád, Marek Čilliak na druhé straně byl výborný. Vyhovuje mi, když rozhoduje jedna chyba, pořád jste pod tlakem, maximálně soustředění. Mám velkou radost, že jsem tým podpořil tak, že měl šanci vyhrát.