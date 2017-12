Lev řádil. K narozeninám si nadělil gól s asistencí i výhru nad Spartou

"Předtím jsme měli sérii tří porážek, takže jsem potřebovali nasbírat vítězství. Jsme rádi, že se nám teďka daří, musím to zaklepat. I venku máme sérii. Doufám, že to před reprezentační pauzou v pátek potvrdíme a prodloužíme šňůru na pět zápasů," řekl Lev v rozhovoru s novináři po výhře 4:2.

Vítkovice se s Pražany znovu utkají v pátek, tentokrát na vlastním ledě. Pokud uspějí a navíc i popáté za sebou už v základní hrací době, odskočí Spartě na rozdíl 13 bodů. "Je to důležité, protože Sparta je tam v tabulce s námi, mezi čtvrtým až osmým místem je to dost nahuštěné. Kdyby se nám proti ní povedlo udělat šest bodů ze dvou zápasů, dostaneme ji trochu dolů a hlavně potom v tabulce po konci základní části hraje důležitou roli každý bod," podotkl Lev.

V minulé sezoně za Plzeň v 52 zápasech nastřílel 14 branek, na stejný počet zásahů mu v průběhu aktuálního ročníku stačilo pouze 29 utkání. "Snažím se plnit, co po mně trenéři chtějí. A také využít svých předností. Mám kolem sebe výborné spoluhráče, kteří mi šance připravují. Je to hodně o nich. Když se dostanu do šance, snažím se ji proměnit. Můžu podruhé zaklepat, že se mi to zatím daří," vysvětlil Lev gólovou produktivitu.

Extraligový mistr s Plzní z roku 2013 ve 14. minutě otevřel střelou z mezikruží v početní výhodě skóre zápasu. "Viděl jsem, že hrají ve čtverci a že je v něm volno, Ivan Baranka mi přihrál a vystřelil jsem do horní poloviny brány, protože to je pro gólmany takhle zblízka těžké," okomentoval úvodní trefu Lev.

V polovině zápasu díky vyhranému souboji u hrazení připravil Patriku Zdráhalovi gól na 3:1, který se ukázal jako vítězný. "Viděl jsem, že jedu na útočníka Reichenberga. Útočník to nemá tolik vžité, když jede první na mantinel, znám to z vlastní zkušenosti. Snažil jsem se mu jít do těla, do hole. Vyškrábl jsem mu puk a viděl jsem Zdráhala, kterému jsem přihrál a ten to výborně trefil pod lapačku," pochválil spoluhráče Lev.

Vítkovice zdolaly Spartu pošesté za sebou, 38 zákroky se na prodloužení vítězné série podílel brankář Patrik Bartošák. "Zase byl fantastický. Podržel nás za stavu 3:2, kdy měla Sparta před sebou prázdnou branku, ale vyškrábl puk po zemi hokejkou, takže mu patří velký dík," ocenil jedničku mužstva plzeňský rodák.

S výhledem na středeční narozeniny si pro spoluhráče chystá překvapení. "Ještě jsem klukům neříkal, že je slavím. Jsem tady nový, takže to nevědí. V Plzni by to věděli hned, ale určitě něco přijde. Zaplatím jim nějakou svačinku," uzavřel s úsměvem Lev.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 19:02. J. Hlinka, 31:54. Forman Hosté: 13:45. Lev, 22:36. Kucsera, 29:21. P. Zdráhal, 57:39. Hudeček Sestavy Domácí: Kváča (Aittokallio) – Kalina, Z. Michálek, Tomáš Dvořák, Nedomlel, Švrček, T. Pavelka, M. Jandus – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Černoch, Uher – Reichenberg, J. Hlinka, Forman – Kumstát, Pšenička, Dvořáček. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda, Baranka, Hrbas, D. Krenželok, Trška – Olesz, Lev, Hudeček – D. Květoň, O. Roman, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Š. Stránský – Tomi. Rozhodčí Hribik, Hejduk – Brejcha, Jelínek Stadion