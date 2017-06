Nejrychlejší stovka sezony! Thompsonová ovládla jamajský šampionát

Nečekaná královna sprintů z Ria Thompsonová absolvovala pouze kvalifikaci na 100 m, dvoustovku tak na letošním mistrovství světa v Londýně nepoběží. Čtyřiadvacetiletá atletka neměla ve finále jamajského šampionátu nejlepší start, přesto o sedm setin sekundy vylepšila své letošní maximum z květnového mítinku Diamantové ligy v Šanghaji.

"Sezona je dlouhá. Vrcholem bude mistrovství světa, takže rychlejší časy ještě přijdou," uvedla Thompsonová, jež porazila druhou Simone Faceyovou o 33 setin sekundy.

Při absenci hvězdného Usaina Bolta zaběhl Blake ve finále svůj nejlepší čas od roku 2012. Sedmadvacetiletý mistr světa z Tegu tak po letech problémů se zadním stehenním svalem pomalu hlásí návrat ke své někdejší formě.

"Každým závodem se zlepšuju. Rád bych tuhle formu udržel do mistrovství světa. Usain mě neustále povzbuzuje a společně s tvrdou prací do sebe věci dobře zapadají," uvedl dvojnásobný olympijský vítěz ve štafetě Blake. Bývalý světový rekordman Asafa Powell kvůli zranění do finále nenastoupil.

Bolt ve své rozlučkové sezoně jamajský šampionát vynechává, neboť má jako úřadující šampion start v Londýně jistý. Ve středu se osminásobný olympijský šampion a představí na Zlaté tretře v Ostravě.

Na americkém mistrovství v Sacramentu si trochu překvapivě doběhl pro vítězství pětatřicetiletý Gatlin. Olympijský vítěz z Atén 2004 porazil o tři setiny sekundy favorizovaného mladíka Christana Colemana, jenž vede časem 9,82 letošní světové tabulky.

"Byl to boj. Nebyl to žádný z těch skvělých časů, které jste mě viděli běhat v minulých letech, ale teď jsem to prostě musel urvat," uvedl Gatlin, jenž tak získal šanci absolvovat v srpnu v Londýně svůj poslední souboj s dlouholetým rivalem Boltem.

Americkou šampionkou na 100 m se stala časem 10,94 držitelka kompletní sbírky medailí z Ria Tori Bowieová.¨